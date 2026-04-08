به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدهادی صفوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری طرح نوجوان مبارز ضمن گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و امام شهدا اظهار کرد: در طول چهل شب گذشته شاهد معجزه ملت ایران در هر جایگاهی هستیم که علاوه بر حفظ کشور، دین خدا را بیمه نمودند.

وی گفت: در طول انقلاب اسلامی نوجوانان همگام و هم‌صدا با تمام مردم ذیل این پرچم سه رنگ در این میدان مبارزه همه‌جانبه چشم در چشم دشمن ایستادگی و مقاومت کردند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی گیلان تصریح کرد: جنگ امروز، یک جنگ همه‌جانبه است که نیازمند توجه به آن در تمام ابعاد هستیم و نقش آفرین آن نسل نوجوانی هستند که این جنگ را تجربه کردند همان‌طور که در عرصه‌های مختلف شاهد این حضور فعال هستیم.

حجت‌الاسلام صفوی به تشریح ماهیت طرح پاتوق نوجوان مبارز اشاره و عنوان کرد: این طرح در راستای جهت‌دهی به کنشگری نوجوانان برگزار خواهد شد همان‌طور که شاهد شکلگیری وحدت مقدس در تشکل‌های مختلف دانش‌آموزی ذیل مسیر حق و پرچم سه رنگ هستیم.

وی افزود: امروز دانش‌آموزان در جنگ روایت‌ها، جنگ نظامی و جنگ شناختی ماموریت و نقش خویش را در حوزه‌های مختلف به خوبی به منصه ظهور می‌رسانند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی گیلان تصریح کرد: طبق فرمایش امام شهید، جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است که بر همگان واجب است لذا برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب در دهه فجر نشان‌دهنده میدان‌داری دانش‌آموزان گیلانی در این حوزه بوده است.

حجت‌الاسلام صفوی افزود: هدف قرار گرفتن مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی نشان‌دهنده مشکل اصلی دشمن با توسعه و پیشرفت کشور است لذا طبق فرمایش رهبر شهید، تنها راه علاج قوی شدن است که در این راستا هر دانش‌آموز با پیمودن راه علم می‌تواند موشکی در برابر دشمنان باشد.

وی به تشریح جزئیات طرح نوجوان مبارز پرداخت و گفت: این عملیات از روز چهلم امام و شهدای میناب به مدت دو هفته در تمام شهرستان‌ها آغاز خواهد شد تا شاهد نقش‌آفرینی پررنگ نسل نوجوان انقلابی باشیم.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی گیلان در پایان افزود: در طول اجرای این طرح، اردوهای یک روزه‌ای با حضور مربی‌های مختلف برای مدارس دخترانه و پسرانه تدارک دیده شده است تا تحت آموزش‌های مختلف قرار بگیرند همچنین پس از اتمام دوره، نشان نوجوان‌ مبارز را دریافت خواهند کرد.