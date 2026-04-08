نخستین پروژه طرح هادی در مناطق فاقد دهیاری سیستان و بلوچستان آغاز شد

امین عدیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۰ هزار مترمربع در بخش پسکوه، شهرستان سیب و سوران، در سال جاری کلید خورده و بخشی از آن به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: عملیات اجرایی ۵ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در روستاهای سبزگز و قهره از توابع بخش پسکوه (شهرستان سیب و سوران) تکمیل شده است. این پروژه با وجود چالش‌های متعدد و فقدان ساختار مدیریتی دهیاری در محل اجرا، مدیریت و به پیش برده شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تأکید کرد: این طرح، نخستین نمونه اجرای «طرح هادی روستایی» در مناطق فاقد دهیاری سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود.

عدیلی بیان کرد: اجرای این طرح باعث رفع معضل عدم دسترسی و ارتقای سطح خدمات عمومی در این دو روستا شده است. خوشبختانه بازخورد بسیار مثبتی از سوی مردم محلی دریافت کرده‌ایم و این نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان زیرساخت‌های روستایی را توسعه داد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با وجود نبود دهیاری به عنوان متولی محلی، با هماهنگی شوراهای روستایی و نیروهای محلی، موفق به اجرای این پروژه شده است. آسفالت معابر و به‌سازی زیرساخت‌ها در این مناطق مرزی، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت و بهبود کیفیت زندگی روستاییان ایفا خواهد کرد.