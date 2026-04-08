۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

باد و باران پدیده غالب اصفهان؛ دما کاهش می‌یابد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از وقوع رگبارهای بهاری و کاهش دما طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی امروز چهارشنبه آسمان در بیشتر مناطق تا بعدازظهر صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و گاهی توفان لحظه ای پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، امروز در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر در مناطق شمال و شرق استان و تندباد و گرد خاک محلی و احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: فردا پنجشنبه شرایط افزایش ناپایداری‌های بهاری بر روی مناطق جنوب و بخش‌هایی از نواحی مرکزی استان شدت یافته و افزایش ابر، رگبار بهاری، رعدوبرق، گاهی وزش باد شدید موقتی را انتظار داریم.

امینی افزود: شدت ناپایداری‌های بهاری امروز چهارشنبه در مناطق شمال و غرب استان و روز پنجشنبه در مناطق جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده کمینه دما بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: فریدونشهر با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان خواهند بود.

امینی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) بین ۱۹ و هشت درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

