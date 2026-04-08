پایداری نسبی هوا در گلستان؛ رگبار و رعدوبرق پراکنده در راه است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی، طی روزهای آینده در سطح استان جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه میشود.
وی افزود: برای امروز و فردا، بهویژه در ساعات غروب و شب، احتمال شکلگیری ناپایداریهای موقتی وجود دارد که این شرایط بهصورت وزش باد نسبتاً شدید، رگبارهای پراکنده و وقوع رعد و برق بروز خواهد کرد.
معقولی با اشاره به اینکه این ناپایداریها بیشتر در مناطق غربی و ارتفاعات استان پیشبینی میشود، افزود: این شرایط ممکن است بهصورت محدود و گذرا رخ دهد و گسترده نخواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: روند پایداری نسبی جو تا اوایل هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما