۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

پایداری نسبی هوا در گلستان؛ رگبار و رعدوبرق پراکنده در راه است

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم جوی نسبتاً پایدار در روزهای آینده خبر داد و گفت: در ساعات عصر و شب، وقوع ناپایداری‌های موقتی به‌ویژه در مناطق غربی و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی روزهای آینده در سطح استان جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: برای امروز و فردا، به‌ویژه در ساعات غروب و شب، احتمال شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی وجود دارد که این شرایط به‌صورت وزش باد نسبتاً شدید، رگبارهای پراکنده و وقوع رعد و برق بروز خواهد کرد.

معقولی با اشاره به اینکه این ناپایداری‌ها بیشتر در مناطق غربی و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود، افزود: این شرایط ممکن است به‌صورت محدود و گذرا رخ دهد و گسترده نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: روند پایداری نسبی جو تا اوایل هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.

