۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

قدردانی وزیر بهداشت از فداکاران تیم ملی سلامت کشور در جنگ تحمیلی سوم

وزیر بهداشت در پیامی از فداکاری تیم ملی سلامت کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در پیامی از اعضای تیم ملی سلامت کشور در ستاد بحران، دانشگاه ها، بیمارستانها و مراکز بهداشتی که همچون دماوند سربلند و مام وطن، دلسوز آحاد مردم و مجروحین مظلوم، در صحنه خدمت حرفه ای و مشفقانه حضور داشتند تقدیر و بر لزوم ترمیم آسیب ها، حفظ آمادگی و هوشیاری، تمرین و مرور دستورالعمل ها و تمهید نیازهای حوزه سلامت در ایام پیش رو، تاکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

همکاران ارجمند و فداکار تیم ملی سلامت

ستاد بحران، دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی

با سلام و احترام؛

در ایام سخت جنگ تحمیلی سوم، چون دماوند سربلند و چون مام وطن، دلسوز آحاد مردم و مجروحین مظلوم در صحنه خدمت حرفه ای و مشفقانه حضور داشتید.

خشنودی حضرت حق و رضایتمندی مردم شریف پاداش و نعمتی است که در تمام بحران ها و تهدیدهای ایران عزیز برای جامعه خدوم سلامت کشور محقق شده است.

لازم به تأکید است که علیرغم آتش بس دو هفته ای ترمیم آسیب ها، حفظ آمادگی و هوشیاری، تمرین و مرور دستورالعمل ها و تمهید نیازهای حوزه سلامت در ایام پیش رو ضرورتی غیرقابل تردید است.

وظیفه خود می دانم به عنوان همراه و همکار و دوستدار شما عزیزان از تلاش شبانه روزی و ایثارگرانه شما قدردانی و سپاسگزاری نمایم و از خداوند منان برای شما، مردم و ایران، سلامتی، سرافرازی و آرامش مسئلت می کنم.

کد مطلب 6795315
محمد رضازاده

