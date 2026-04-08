۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

اربعین فرشتگان کوچک میناب برگزار می‌شود

اربعین فرشتگان کوچک میناب برگزار می‌شود

محفل سراسری شعرخوانی «نیمکت‌های آسمانی»، در اربعین شهادت مظلومانه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب، روز پنجشنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهلمین روز عروج آسمانی کودکان بی‌گناهی که در حمله ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، ویژه‌برنامه فرهنگی «نیمکت‌های آسمانی» برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این فرشتگان کوچک، برگزار خواهد شد.

این محفل بزرگ ادبی، روز پنجشنبه از ساعت ۱۱ صبح به‌صورت همزمان در سراسر کشور و با حضور بیش از ۱۵۰۰ شاعر آیینی و اعضای محافل ادبی در کتابخانه‌های منتخب سراسر کشور، برپا خواهد شد تا شاعران متعهد با زبان شعر، این جنایت هولناک را محکوم کرده و سوگ خود را در رثای این شهدای دانش‌آموز ابراز کنند.

این حرکت فرهنگی، تداوم‌بخش رسالت تاریخی شاعران و محافل ادبی کتابخانه‌ها در بزنگاه‌های حساس کشور است. همان‌گونه که اعضای فعال محافل ادبی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جریان وقایع مهمی همچون جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، با سروده‌های بهنگام و تأثیرگذار خود به میدان آمدند و روایتگر مقاومت و مظلومیت ملت بودند، اکنون نیز در اربعین شهادت فرشتگان میناب، بار دیگر گردهم می‌آیند تا با زبان شعر، این جنایت بزرگ را در تاریخ ثبت و عاملان آن را رسوا کنند.

