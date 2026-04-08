به گزارش خبرگزاری مهر، در چهلمین روز عروج آسمانی کودکان بیگناهی که در حمله ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی-آمریکایی به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند، ویژهبرنامه فرهنگی «نیمکتهای آسمانی» برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این فرشتگان کوچک، برگزار خواهد شد.
این محفل بزرگ ادبی، روز پنجشنبه از ساعت ۱۱ صبح بهصورت همزمان در سراسر کشور و با حضور بیش از ۱۵۰۰ شاعر آیینی و اعضای محافل ادبی در کتابخانههای منتخب سراسر کشور، برپا خواهد شد تا شاعران متعهد با زبان شعر، این جنایت هولناک را محکوم کرده و سوگ خود را در رثای این شهدای دانشآموز ابراز کنند.
این حرکت فرهنگی، تداومبخش رسالت تاریخی شاعران و محافل ادبی کتابخانهها در بزنگاههای حساس کشور است. همانگونه که اعضای فعال محافل ادبی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در جریان وقایع مهمی همچون جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، با سرودههای بهنگام و تأثیرگذار خود به میدان آمدند و روایتگر مقاومت و مظلومیت ملت بودند، اکنون نیز در اربعین شهادت فرشتگان میناب، بار دیگر گردهم میآیند تا با زبان شعر، این جنایت بزرگ را در تاریخ ثبت و عاملان آن را رسوا کنند.
