«شهدای شجره طیبه» نماد مظلومیت و پایداری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی بهشتی ظهر چهارشنبه در آیین نامگذاری نخستین مدرسه سرخه به نام «شهدای شجره طیبه» همزمان با چهلم شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب بیان کرد: ایستادگی ملت ایران در سایه فرهنگ ایثار و مقاومت تداوم یافته و این روحیه در میان نسل نوجوان و دانشآموزان نیز جاری است.
وی افزود: ملت ایران بیش از چهار دهه در مسیر اعتقادات خود ایستادگی کرده و در آزمونهای مختلف از ارزشهای دینی و ملی صیانت کردهاند.
دبیر ستاد همکاریهای حوزههای علمیه و آموزش و پرورش همچنین ادامه داد: در بخشی از سخنانش تأکید کرد که فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل نوجوان و دانشآموزان نیز تداوم دارد و حوادث اخیر که منجر به شهادت جمعی از دانشآموزان شده است، نماد مظلومیت و در عین حال پایداری ملت ایران است.
بهشتی با اشاره به جایگاه شهید و فرهنگ جهاد در معارف اسلامی، گفت: راهی که با خون شهدا آبیاری شده، موجب رشد و برکت در جامعه خواهد شد. همچنین از ابتکار نامگذاری مدارس استان به نام شهدای شجره طیبه تقدیر کرد و آن را اقدامی فرهنگی و ماندگار دانست.
وی با گرامیداشت یاد امام راحل، بهویژه رهبر شهید و شهدای دانشآموز مدرسه میناب، برای خانوادههای آنان طلب صبر و اجر کرد و ابراز امیدواری نمود که نسل آینده با تکیه بر آرمانهای انقلاب، مسیر اعتلای کشور را ادامه دهد.
