نقش حیاتی فضای مجازی در جنگ رمضان؛ ثبت لحظات حماسی

سعید کاویانی طراح و گرافیست فضای مجازی رادیو معارف با اشاره به اهمیت ویژه فضای مجازی در دوران جنگ رمضان، به خبرنگار مهر بیان کرد: در این زمان حساس، فضای مجازی به یکی از ابزارهای اصلی و مؤثر تبدیل شده است که باید بهعنوان یک رسانه انقلابی عمل کند. در این راستا، ثبت و انتشار تصاویر و ویدیوهایی از حضور غرورآفرین مردم نه تنها یک انتخاب، بلکه یک تکلیف انقلابی برای ماست.
وی در ادامه به دستاوردهای این واحد رسانهای اشاره کرد و توضیح داد: آغاز حرکت ما با طراحی لوگوی رادیو حماسه بود. این لوگو نماد حرکت جدیدی در عرصه رسانهای است که در جهت پوشش حماسهسازیهای مردمی در جنگ رمضان شکل گرفته است. به همین منظور، پروژههایی مانند تولید مستندهای برگرفته از گزارشهای مردمی، طراحی پوسترهای مرتبط و ساخت ویدیوکلیپهایی با محوریت جنگ رمضان را در دست داریم.
کاویانی همچنین به تأثیرگذاری فضای مجازی در ثبت رخدادهای این روزها اشاره کرد و گفت: در این دوران هر رخداد و رویداد، یک روایت جدید از غیرت و ایثار مردم ماست. این رخدادها بدون رسانه بهدرستی منتقل نمیشوند و ممکن است ناقص باقی بمانند. از همین رو، ما در واحد فضای مجازی به دنبال آن هستیم که این لحظات حماسی را نه فقط بهعنوان یک ابزار اطلاعرسانی، بلکه بهعنوان یک بایگانی افتخارات ملی ثبت کنیم.
کاویانی در پایان با اشاره به همکاری نزدیک با مردم در جریان جنگ رمضان، گفت: هدف ما این است که صدای مردم را بهطور دقیق و کامل به گوش دیگران برسانیم و از این طریق، فرهنگ ایثار و مقاومت را در جامعه تقویت کنیم. بهویژه در شرایط کنونی که مردم نقش پررنگی در حمایت از انقلاب و کشور دارند، حضور آنها در رسانهها باید منعطف و قدرتمندتر از همیشه باشد.
