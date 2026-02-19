خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن می‌توانید با شماره ۲۳۴ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ محمدحسین لطیفی

سیمافیلم این هفته خبری را اطلاع رسانی کرد مبنی بر اینکه محمدحسین لطیفی این روزها در حال ساخت یک سریال تاریخی به نام «خسوف» است که فضایی محرمی هم دارد. محمدحسین لطیفی از کارگردانان باسابقه سینما و تلویزیون است که آثار مناسبتی او معمولا به دل نشسته است.

در کارنامه او هم کارهای جدی و ملودرام وجود دارد و هم سریال های طنز و کمدی و در تلویزیون همه این آثار به خوبی دیده شده و مورد توجه قرار گرفته است. از سریال های رمضانی «دودکش» و «صاحبدلان» تا «وفا» و سریال محرمی «سفر سبز» هر کدام برای خود جایگاهی دارند. آثاری که امروز در خاطره جمعی مخاطبان مانده و به نوستالژی تبدیل شده است.

او حالا قرار است یک سریال محرمی دیگر بسازد که به فضای عاشورا اختصاص دارد و در دسته کارهای تاریخی قرار می گیرد.

سریال های تاریخی علاوه بر مخاطب خاص این آثار به دلیل قصه های دینی و قرآنی که تعریف کرده اند مخاطب گسترده ای داشته اند و هنوز هم می توانند آثار پربیننده ای باشند.

لطیفی این روزها سریال «خسوف» را در همین فضا کلید زده است که احتمالا برای محرم سال آینده آماده شود. سریالی که باید امید داشت تا در کنار آثاری مثل «مختارنامه» بتواند محصول جدید و جذابی برای تلویزیون باشد به ویژه که در این سال ها سریال های مختلفی با مضمون عاشورا ساخته شده است اما هیچ یک نتوانسته‌اند به اندازه «مختارنامه»، «شب دهم» یا سریال خود لطیفی «سفر سبز» در دسته کارهای ماندگار محرمی قرار بگیرند.

نکته هفته؛ شبکه قرآن بدون مدیر

امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن اولین روز از ماه مبارک رمضان آغاز شد. طی روزهای گذشته نسبت به برنامه های شبکه های سیما اطلاع رسانی شده و برنامه های افطار و سحر و ویژه آنها معرفی شدند.

با این حال شبکه قرآن تلویزیون در همین روزهایی که با عنوان بهار قرآن از آن یاد می شود و جزو مهمترین شبکه های تلویزیونی در این ایام قرار می گیرد در حال حاضر مدیر ندارد.

محمدحسین کشکولی مدیر این شبکه به تازگی به عنوان مدیر شبکه افق منصوب شد و هنوز جای خالی او را در شبکه قرآن مدیر دیگری پر نکرده است.

هرچند کنداکتور این شبکه و ریل گذاری و سیاست های آن طبق روال در حال انجام است اما تاخیر در نبود مدیر شبکه همزمان با ماه قرآن نکته ای است که بیشتر باید مورد توجه باشد.

تجلیل هفته؛ پاسداشت حسن خجسته

حسن خجسته حدود ۱۰ سال معاون صدای رادیو بود. وی در دوره علی لاریجانی به عنوان معاون صدا منصوب شد و در سال های ابتدایی حضور ضرغامی به عنوان رئیس صداوسیما همچنان بر این مسند باقی ماند.

از ویژگی های دوره او می توان به راه اندازی شبکه های تخصصی مثل رادیو سلامت، رادیو ورزش یا رادیو اقتصاد اشاره کرد و اینکه توانست شبکه های رادیویی را وسعت ببخشد.

او این هفته توسط صداوسیما تجلیل شد و آئین قدردانی از او با حضور مدیران مختلف برگزار شد.

هرچند در این آئین جای تنی چند از تهیه کنندگان رادیو که به ویژگی های حرفه ای او در کار اشاره کنند و اینکه از خدماتش در رادیو بیشتر بگویند، خالی بود.

با این حال مریم جلالی که خودش سال ها در رادیو بوده است به نکته مهمی از حضور او در رادیو اشاره و بیان کرد که رادیو با حضور خجسته پوست اندازی کرد.

جلالی در سخنانی درباره خجسته بیان کرد: «از دهه ۷۰ افتخار همکاری با حسن خجسته را داشتم و دوران حضور او در معاونت صدا، دوره‌ای ماندگار بود. رادیو با حضور خجسته پوست‌اندازی کرد، برون‌گرا شد و احساس شأن و هویت پیدا کرد. این تحول با پارادایم خانواده‌محور رقم خورد. هرکس با او در رادیو یا دیگر عرصه‌های رسانه‌ای همکاری کرده، عنصر معلمی را به‌وضوح در شخصیت او دیده است.»

پیشنهاد هفته؛ برنامه های رمضانی

از امشب برنامه ها و سریال های ویژه رمضان روی آنتن شبکه های سیما می رود. اینکه کیفیت برنامه ها و سریال ها چگونه خواهد بود پیش داوری است و با گذشت چند قسمت از محصولات مشخص می شود.

فعلا می توان گفت تلویزیون در کنداکتور خود برنامه های متنوعی را جای داده است. هم مسابقه و سرگرمی و برنامه های گفتگومحور مناسبتی وجود دارد و هم سریال کمدی و آثاری از جنس ماورایی در نظر گرفته شده است. به ویژه که سریال «اسباب زحمت» سعید آقاخانی می تواند برگ برنده آثار رمضانی امسال باشد.

انتخاب مجریان برنامه ها هم اگرچه به روال سال های قبل است اما حضور محمدرضا شهیدی فرد از نکات قابل تامل در اجرای برنامه های امسال است که باید دید تلویزیون تا چه حد از این فرصت بهره می گیرد.