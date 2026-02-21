حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح اهمیت راهبردی تبلیغ معارف قرآنی، به‌ویژه در بستر طرح ملی «زندگی با آیه‌ها»، اظهار داشت: قرآن کریم، کلام خداوند متعال و خطاب مستقیم به مؤمنان است و نباید تنها به قرائت، تبرک جستن و اکتفا به ختم‌های صرف محدود شود و از منظر قرآن نیز، توقعی بالاتری در تحقق عملی معارف قرآن در ساحت زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به توصیه‌های بزرگان دین، بر لزوم گنجاندن تدبر و تفکر عمیق روزانه در یک آیه قرآن در کنار تلاوت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه نگاه رایج مبنی بر انحصار فهم قرآن به علما و نخبگان را یک نگاه غلط خواند و بیان کرد: قرآن برای همه انسان‌ها نازل شده است و هر فردی بنا بر میزان درک و معرفت خود، لایه‌ای از معانی و معارف آن را دریافت می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: هرچه این معانی بیشتر در زندگی پیاده‌سازی و عملی شوند، معارف الهی عمیق‌تر بر فرد نزول کرده و معرفت خاصی کسب خواهد شد.

صداقت، تدبر در قرآن را یکی از مهم‌ترین ابعاد در کنار تلاوت دانست و به یک اصل کلیدی در سیره دینی اشاره کرد و گفت: در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که یک ساعت تفکر، افضل و برتر از هفتاد سال عبادت است. این امر نشان می‌دهد که کیفیت فهم و به‌کارگیری محتوای وحی، وزنی عظیم در ترازوی اعمال ما دارد.

عهد و میثاق الهی از انسان‌ها؛ تبیین و آموزش مفاهیم قرآن به دیگران

صداقت سپس به بُعد اجتماعی و وظیفه مؤمنان در قبال جامعه پرداخت و خاطرنشان کرد: خداوند از مؤمنان در سوره آل عمران عهد و میثاقی گرفته است؛ عهدی مبنی بر اینکه علاوه بر فهم و عمل به قرآن، وظیفه تبیین و روشنگری آن برای دیگران را نیز بر عهده دارند.

وی این امر را یکی از حقوق متقابل دانست و افزود: یکی از حقوقی که فرزندان بر والدین خود دارند، تعلیم قرآن است و این حق نیز ریشه در همین عهد و میثاق الهی دارد، خداوند خواسته است ما آیات را نه تنها بیاموزیم، بلکه برای مردم نیز بیان کنیم.

قرآن مایه پیشرفت مسلمان و در مرکز حملات دشمن

صداقت با تبریک ایام مبارک رمضان، این ماه را فرصتی طلایی برای گسترش فرهنگ قرآنی دانست و گفت: قرآن و هدایت الهی یکی از عوامل استقلال و پیشرفت کشور است.

وی تصریح کرد: دشمنان از مشاهده پیشرفت انقلاب، نظام و مردم ما ناراحت هستند، از این جهت است که در ایام آشوب و فتنه‌ها، جدی‌ترین اهانت‌ها و هتک حرمت‌هایی که دشمنان انجام می‌دهند، مستقیماً متوجه ساحت مقدس قرآن کریم است.

صداقت با اشاره به دشمنی دشمنان که در رأس هرم آن، شیطان ملعون است گفت: خداوند در ماه رمضان شیطان جنّی را در غل و زنجیر می‌کند و شیطان نمی‌تواند وسوسه‌های خود را بر ما جاری کند.

وی ادامه داد: یکی از جدی‌ترین اقدامات شیطان و جبهه دشمنان اسلام و قرآن، هتک حرمت به ساحت قرآن کریم است؛ زیرا آنان می‌دانند اگر معارف راهگشای قرآن در زندگی مردم جاری و ساری شود، سلطه آن‌ها بر جامعه از بین خواهد رفت و نمی‌توانند برا مردم سلطه پیدا کنند.

صداقت ادامه دلیل برخی شبهات و انحرافات در میان جوانان را ناشی از کوتاهی در آشناسازی آن‌ها با معارف دین و قرآن دانست و ادامه داد: این امر نیز سبب شده است که برخی جوانان علیه انقلاب و دین حرف بزنند.

«زندگی با آیه‌ها»؛ نقشه راه عملیاتی برای کاربرد قرآن در زندگی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با تأکید بر تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رواج قرآن در زندگی مردم، بیان کرد: امسال سومین سال اجرای طرح ملی نهضت «زندگی با آیه‌ها» است. هدف این طرح این است که با قرآن را در تمام لایه‌های زندگی خود آشنا شویم، آن را بخوانیم، حفظ کنیم، به آن عمل کنیم و در نهایت، به دیگران هم آموزش دهیم.

صداقت در تشریح این طرح گفت: بر این اساس در کنار جزخوانی روزانه قرآن، یک آیه برای تدبر عمیق انتخاب می‌شود. در طول روز، معنا، مفاهیم و تفسیر آن آیه در تلویزیون، رادیو، رسانه‌ها، فضای مجازی، مدارس، محافل و .. تبیین و تشریح می‌شود.

وی بیان کرد: انتظار داریم پس از گذشت چند سال، مردم استان حداقل با ۲۰۰ آیه از این طرح آشنا شده، آن‌ها را حفظ کرده و در زندگی به کار بندند و تغییر نگرش نسبت به زندگی را با استفاده کاربردی از آیات قران تجربه کنند.

صداقت در بخش دیگری از سخنان خود، این طرح را پاسخی مستقیم به تهاجم فرهنگی دشمن دانست که تلاش دارد طرز تفکر مؤمنان را از «بینش الهی» به «نگاه صرفاً دنیوی و مادی» تقلیل دهد، در حالی که قرآن بر لزوم نگاهی خدایی و متعالی به مسائل زندگی تأکید دارد.

زیرساخت‌های نوین برای ترویج معارف الهی و قرآنی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه برای تحقق این هدف، چند زیرساخت مهم فراهم شده است گفت: نرم‌افزار «زندگی با آیه‌ها» برای دسترسی به معارف، آیات طرح، آشنایی و تدبر در آیات را فراهم کرده است، همچنین امکان ارسال آن برای دیگران ایجاد شده و جوایز گوناگونی برای ترغیب و تشویق در گسترش این طرح تبیینی و ترویجی در نظر گرفته شده است.

صداقت با تأکید بر لزوم مسئولیت داشتن همگانی در امر آموزش و تبیین مفاهیم قرآنی تأکید کرد: افرادی که معارف را یاد می‌گیرند اما آن را به دیگران یاد ندهند، مشمول این نکته می‌شوند که مرتکب کتمان معارف الهی شده‌اند که این کتمان گناهی بزرگ و مورد لعن خداوند در قرآن است.

وی با اشاره به تسهیل در امر کنشگری و به جهت تبلیغ قرآن بیان کرد: در راستای تحقق اهداف این طرح چهار بستر فعال تعریف شده است.

صداقت ادامه داد: سایت سفیران آیه‌ها برای چهار گروه ویژه محتوا مهیا کرده است، این بستر به ویژه برای بانوان طراحی شده است تا بتوانند به عنوان مدیران منزل و مربیان نسل آینده، فنون تبلیغ آیات قرآن کریم را در محیط خانه بیاموزند.

وی با اشاره به تدارک محتوا برای بستر مدرسه گفت: معلمان، دانش‌آموزان و مدارس می‌توانند در طول سال تحصیلی، روش تبیین آیات را بیاموزند و اجرا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با تاکید بر لزوم اهتمام اجرای این طرح در بستر مسجد گفت: پیامبر (ص) فرمودند مبادا قرآن در مسجد مهجور بماند، لذا در مساجد قرآن منحصر به روخوانی و قفسه‌نشینی نشود، ائمه جماعات و شوراهای فرهنگی مساجد می‌توانند با سبک‌های جدید، ترویج معارف قرآن را در قلب پایگاه‌های دینی سازماندهی کنند.

صداقت با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از بستر فضای مجازی گفت: مهارت‌های لازم برای تبدیل شدن به مبلّغ و مبیّن قرآن در محیط دیجیتال نیز فراهم شده است تا فعالان بتوانند از این ابزار برای نشر معارف استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: امسال نیز همانند سال گذشته، ۳۰ آیه کلیدی برای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» انتخاب شده‌اند تا مردم به تدریج با سنت‌های الهی آشنا شوند و نگرش خدامحور در جامعه تقویت شود.