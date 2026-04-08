مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تسلیم دشمن در برابر جمهوری اسلامی ایران، گفت: پیروزی ملت ایران در برابر دشمن نشان‌دهنده عزم و اراده راسخ ملت ایران است. دشمنان ایران هدف‌هایی چون نابودی توان موشکی و نیروی دریایی کشور و تجزیه ایران را دنبال می‌کردند، اما همه طراحی‌های آن‌ها ناکام ماند.

وی افزود: این موفقیت‌ها نه تنها در میدان نبرد بلکه در عرصه داخلی نیز به‌واسطه اتحاد مردم، حمایت از ولی فقیه و گوش به فرمان بودن در برابر رهبری و قدرت نیروهای مسلح کشور به دست آمد.

یوسفی همچنین تأکید کرد که امروز نام خلیج فارس و قدرت دفاعی ایران در جهان با احترام مطرح است و این تنها به دلیل توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران است نه به‌واسطه مذاکره با کشورهای غربی.

وی با اشاره به عهدشکنی‌های مکرر طرف غربی به ویژه آمریکا، گفت: این بدعهدی‌ها و اقدامات غیرمسئولانه رژیم صهیونیستی که به کشتار بی‌گناهان در لبنان منجر شده، نشان‌دهنده ماهیت جنگ‌طلب و تروریستی این رژیم است.

نماینده مردم اهواز در ادامه، نقش دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را در عرصه جهانی بسیار حائزاهمیت دانست و گفت: دیپلمات‌های ما باید با پشتوانه مردم و نیروهای مسلح و با اعتماد به قدرت دفاعی کشور در عرصه‌های بین‌المللی وارد مذاکره شوند. ایران باید به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی، جایگاه خود را در مذاکرات و تعاملات بین‌المللی حفظ کند.

یوسفی در ادامه و در واکنش به حملات شدید رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض آتش‌بس، تاکید کرد: حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و جنایات جنگی آنان باید به سرعت متوقف شود.

وی اظهار کرد: لازم است نهادهای بین‌المللی و همچنین پاکستان که واسطه مذاکرات میان ایران و آمریکا هستند، در مقابل اسرائیل بایستند و خواستار توقف فوری حملات به لبنان شوند و تأکید کنند که آنان باید به آتش‌بس پایبند باشند.