برنامه سازمان غذا و دارو؛ تأمین پایدار مواد اولیه و تسهیل تبادلات مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به فضای ویژه حاکم بر کشور، اظهار داشت: در روزهایی که ملت ایران بار دیگر با ایستادگی و استقامتی کم‌نظیر، الگویی از مقاومت و وحدت را به جهان مخابره می‌کند، وظیفه همه ما در بخش سلامت، پاسداری از این اعتماد و حفظ آرامش و اطمینان خاطر هموطنان است.

وی با تأکید بر نقش حیاتی زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت‌محور در چنین برهه‌ای، افزود: امروز هر محصول سلامت که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تنها یک کالا نیست؛ بلکه پیامی از امید، امنیت و پایداری است و این پیام، جز با تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر انسان‌های متعهد محقق نمی‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، از تمامی دست‌اندرکاران عرصه سلامت تقدیر کرد و گفت: بر خود لازم می‌دانم از تک‌تک پرسنل خط تولید، کارشناسان کنترل کیفیت، مسئولین فنی، مدیران میانی و به‌ ویژه مدیران عامل شرکت‌های تولیدکننده که با مدیریت جهادی و درک عمیق از مسئولیت اجتماعی خود، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند، صمیمانه تشکر کنم. شما سربازان گمنام جبهه سلامت هستید و سازمان غذا و دارو، قدردان زحمات بی‌دریغتان است.

پیرصالحی با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان غذا و دارو در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: تأمین پایدار مواد اولیه و تسهیل تبادلات مالی، دو محور اساسی برنامه‌های ما است. ما باور داریم که با مدیریت هوشمند، انضباط ارزی و شناسایی مسیرهای حمل‌ و نقل مطمئن، می‌توانیم زنجیره تولید را بدون وقفه حفظ کنیم.

وی در ادامه افزود: ما در سازمان غذا و دارو بر این باوریم که حل چالش‌های پیش‌رو، تنها با همکاری سه‌ جانبه دولت، صنعتگران و متخصصان امکان‌پذیر است. اولویت‌دهی شفاف و سریع به درخواست‌های ارزی، هماهنگی نزدیک با گمرکات و ایجاد بسترهای قانونی برای تبادلات مالی، از اقدامات فوری ما است که با جدیت دنبال می‌شود.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت چابکی در تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: در شرایط کنونی، هر دقیقه تأخیر می‌تواند بر دسترسی هموطنان به فرآورده‌های سلامت‌محور اثر بگذارد. از این‌رو، سازمان غذا و دارو متعهد است با ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم و سریع با سندیکا و شرکت‌های عضو، موانع را به‌ موقع رفع کند.