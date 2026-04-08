به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه شورای عالی امنیت ملی کشورمان در خصوص پذیرش طرح ۱۰ ماده ای ایران توسط آمریکا بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است؛

" وَأَطیعُوا اللَّهَ وَرَسولَهُ وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَتَذهَبَ ریحُکُم وَاصبِروا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابِرینَ"

با سلام و درود فراوان به روح مطهر و معظم امام شهیدمان، سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای که ناباورانه به اربعین فراغ جانسوز وجود بی همتایشان رسیده ایم.

ملت بزرگ و قهرمان ایران!

دولت تروریست آمریکا با همراهی رژیم غاصب صهیونی و کمک برخی از دولت های منطقه، جنگی را آغاز کردند به گمان اینکه در چند روز اولیه آن، ملت بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی را ریشه کن و سرنگون کنند و در ادامه با کمک تروریست های تجهیز شده و وطن فروشان خائن دلبسته به دشمنان، ایران عزیز و پهناور را تجزیه نمایند.

اما با امداد الهی، ایستادگی شما ملت قهرمان و رشید ایران اسلامی، هدایت و فرماندهی داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای(مدظله العالی) و مجاهدت نیروهای مسلح و دیگر سربازان اسلام در جبهه غیور مقاومت، دشمنان شکست تلخ و بی سابقه‌ای را تجربه کردند و ملت ایران توانست علاوه بر ناکام گذاشتن دشمنان در دستیابی به اهدافشان، ذلت و شکست فراموش نشدنی را به آنها تحمیل کنند.

شما ملت قهرمان و مقاوم ایران و فرزندان رشیدتان در سپاه پاسداران، ارتش، بسیج و فراجا توانستید با ۳گانه "قدرت موشکی و پهپادی"، "حضور هوشمندانه، امنیت ساز و مداوم در خیابان ها و میادین" و همچنین "مدیریت هوشمند و موثر بر تنگه هرمز"، عظمت امپراطوری آمریکا را نابود و هیمنه قدرت پوشالی و تجهیزات فوق پیشرفته آن دولت تروریست و تروریست پرور را زیر پاهای خود له کنید.

رئیس جمهور متوهم آمریکا پس از عقب نشینی های مکرر در مقابل ملت ایران، با واسطه کردن دولت های متعدد، تمنای مذاکره کرد؛ و در انتها نیز ناچار شد بطور علنی و رسمی شروط ملت ایران را بپذیرد.

در این هنگامه پیروزی ملت ایران، باید توجه داشته باشیم؛

اولا با عنایت به بدعهدی تاریخی و به دفعات تجربه شده دولت آمریکا، همچنان با چشمان باز و بدگمانی عمیق به مذاکرات پیش رو نگریسته و امیدواریم مذاکره کنندگان، پاسداران خوبی برای صیانت از خون پاک شهدای گرانقدر این جنگ تحمیلی و تثبیت دستاوردهای مهم آن باشند.

ثانیا تاکید می کنیم که جنگ ما با دشمنان این مرز و بوم تا احقاق حقوق ملت ایران و تثبیت نظم جدید امنیتی در منطقه ادامه دارد.

ثالثا دوشادوش شما مردم وحدت خود و نیز حضور در خیابان ها را حفظ خواهیم کرد.

تردیدی نیست که همچون ۴۰ شبانه روز گذشته بصیرت، ایستادگی، مقاومت و میدان داری در همه صحنه ها، تکمیل کننده این پیروزی خواهد بود.

ما به کلام نورانی قائد شهیدمان یقین داریم که؛ «خدای متعال نصرت را برای ملّت ایران در ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده و ملّت ایران حتماً پیروز خواهد شد».

إِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُم.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. /