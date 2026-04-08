به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در پیامی از مردم لرستان برای حضور در مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب دعوت کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

در چهلمین روز از عروج ملکوتی رهبر شهید انقلاب و درحالی‌که اشک و بغض‌هایمان را فروخورده‌ایم، بیش از هر زمان دیگری به تبعیت از فرامین قائد امت، سربلند و مصمم در سنگر مبارزه با کفر و استکبار جهانی، قرار گرفته‌ایم.

سنگری که برکت خون رهبر شهید انقلاب، امروز پس از چهل روز تجاوز وحشیانه دشمن غاصب، در خیابان و میدان؛ دشمن زبون را زمین‌گیر کرده و پیام عظمت و عزت ایران اسلامی را با درهم شکستن هیمنه آمریکا و اسرائیل به سراسر جهان مخابره کرده است.

بدین‌وسیله از عموم مردم شریف لرستان، علماء، بزرگان، اساتید، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، کسبه و بازاریان، کارکنان دستگاه‌های اداری و اجرایی، ورزشکاران، هنرمندان و به‌ویژه جوانان همیشه در صحنه برای شرکت در این مراسم و تجدید بیعت با قائد امت و لبیک به رهبر سوم انقلاب دعوت به عمل می‌آید تا در این مراسم معنوی حضور به هم رسانند؛ زیرا اندوه ما در فراق رهبر شهید انقلاب، جز با به ثمر نشستن آرزوها و منویات ایشان، تسکین نمی‌یابد.