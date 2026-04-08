مشارکت در انتخابات نماد اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر رضایی شامگاه چهارشنبه با اشاره به اولین نشست تبیینی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و آسیبشناسی عملکرد برخی شوراهای ادوار گذشته، بر لزوم همگرایی پیش از ورود به عرصه شورا تأکید کردوگفت:متأسفانه در برخی شوراها، تفاوت در برنامهها، ایدهها و نگاههای سیاسی اعضا پس از ورود به شورا، منجر به بروز اختلافات شده و انرژی شورا بهجای خدمترسانی، صرف مسائل حاشیهای میشود.
فرماندار گلپایگان با پیشنهاد برای ورود ائتلافی نامزدها به انتخابات، افزود: اگر نامزدها پیش از انتخابات با افراد همفکر خود ائتلاف کنند، ضمن کاهش هزینههای انتخاباتی و کمک به انتخاب آگاهانه مردم، از اختلافاتِ پس از تشکیل شورا نیز پیشگیری میشود. این همگرایی باعث میشود شورا از همان روز نخست بر وظایف ذاتی خود، بهویژه بررسی تخصصی لوایح شهرداری، تمرکز کند.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت نقش نامزدها در تقویت ارکان نظام اشاره کرد و افزود:مشارکت مردم در انتخابات، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی جمهوریت نظام است و داوطلبان نقش مؤثری در ترغیب مردم برای حضور پای صندوقهای رأی دارند.
وی با بیان اینکه آمار مشارکت رسمی است و نمیتوان در آن خدشهای وارد کرد،یادآورشد:آمار مشارکتِ پایین، دشمن را به طمع میاندازد و این طمعورزی میتواند امنیت کشور را تهدید کند. در مقابل، افزایش مشارکت مردمی، «دندان طمع» دشمن را میکشد و امنیت پایدار را برای جامعه به ارمغان میآورد.
فرماندار گلپایگان خطاب به نامزدها با تأکید بر اینکه ورود به این عرصه نیازمند صرف وقت، هزینه مالی و گذشتن از آبرو است، افزود:این اقدام ارزشمند را بهعنوان توشهای برای آخرت در نظر بگیرید و اجازه ندهید با برخی اقدامات غیراخلاقی در تبلیغات، ارزش این خدمت بزرگ کاهش یابد.
وی بر رویکرد خدمترسانی در انتخابات شوراها تأکید کرد و گفت:برخی مسائل شخصی و ناراحتیهای پیشبینیناپذیر در مسیر خدمت، نباید مانع از اولویت قرار دادن معامله با خدا و خدمت به مردم شود. اگر با هدف خدمت صادقانه وارد این عرصه شوید، چه پیروز انتخابات شوید و چه نشوید، در واقع برنده اصلی خواهید بود.
وی با هشدار نسبت به تخلفات احتمالی در روند انتخابات، خاطرنشان کرد:هرگونه اقدام خارج از چارچوب قوانین و مقررات، بهویژه هتک حیثیت افراد، چه منجر به پیروزی شود و چه به شکست، در نهایت بازنده واقعی آن، نظام و همه ما خواهیم بود. لذا این فرصت خدمت را قدر بدانید.
