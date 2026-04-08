جزئیات تشییع پیکر ۲ شهید حملات اخیر دشمن در شهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر دو تن از شهدای تجاوزات آمریکایی-صهیونیستی در این استان خبر داد.

وی با اشاره به هویت این شهدای والامقام افزود: «محمدجعفر باقری حامد» شهید مردمی، جانباز و آزاده سرافراز دوران دفاع مقدس، در پی حمله دشمن جنایتکار به پل هشترود به فیض شهادت نائل آمد. همچنین پاسدار رشید اسلام، شهید «امید شاهین‌فرد» نیز در منطقه پارس‌آباد مغان به کاروان شهدا پیوست.

مدیرکل بنیاد شهید آذربایجان‌شرقی در خصوص زمان‌بندی این مراسم بیان کرد: مراسم تشییع شهدا روز پنجشنبه (۲۰ فروردین‌ماه) و در امتداد مراسم اربعین رهبر شهید قائد امت برگزار خواهد شد. مراسم اربعین از ساعت ۱۰ الی ۱۲ منعقد است و پس از آن، با اقامه نماز توسط امام جمعه تبریز، پیکر این دو شهید والامقام بر روی دستان مردم غیور و شهیدپرور تبریز بدرقه خواهد شد.

سلمانی در پایان در خصوص محل خاکسپاری شهدا خاطرنشان کرد: پیکر مطهر پاسدار شهید امید شاهین‌فرد برای تدفین به گلزار شهدای شهر باسمنج منتقل می‌شود و پیکر شهید مردمی، محمدجعفر باقری حامد نیز در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز آرام خواهد گرفت.