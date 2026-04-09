مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر فرزانه انقلاب در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه همزمان با سراسر کشور مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای با حضور گسترده مردم غیور و ولایتمدار تبریز در میدان ساعت آغاز شد.
عاشقان و دلدادگان رهبر شهید دسته دسته از خیابان های منتهی به میدان ساعت خود را به محل تجمع رسانده و در فراق رهبر عظیم الشان به سوگواری پرداخته و فریاد استکبار ستیزی سر میدهند.
امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی چهلمین روز این حادثه غمبار را پشت سر میگذارد که از لایههای سخت و پیچیده یک جنگ تمامعیار در مقابله با تمامی اضلاع جبهه شرارت، با سربلندی در حال عبور است.
ایران در این چهل روز نهتنها تمامی محاسبات معاندان را درهم ریخت، بلکه با نمایش عزم و اقتدار ملی، افقهای نوینی را در ادراک متحدان خود نیز گشود. جنگ چهلروزه صرفاً یک پیروزی نظامی نبود، بلکه نقطه عطفی در تغییر معادلات راهبردی منطقه و جهان به شمار میآید.
