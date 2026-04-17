۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

وداع تبریز با مادر شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی»

تبریز- پیکر مادر شهید مدافع حرم «محمودرضا بیضایی،» با حضور مردم و مسئولان در تبریز تشییع و خاکسپاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحومه حاجیه خانم بیضایی، مادر مکرمه شهید والامقام مدافع حرم «محمودرضا بیضایی» صبح جمعه با حضور پرشور امت شهیدپرور تبریز در گلزار شهدای وادی رحمت این شهر برگزار شد.

این آیین معنوی با حضور علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان‌شرقی، عبدالرزاق میراب (مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار در امور ایثارگران)، جمعی از مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا به انجام رسید و پیکر این مادر صبور پس از تشییع باشکوه، در آرامگاه ابدی‌اش آرام گرفت.

