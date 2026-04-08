حاجی بابایی: امروز جهان با ایران قدرتمند و ملت یکپارچه رو به‌ رو است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه بابیان اینکه رهبری و نظام جمهوری اسلامی خط قرمزملت است،اظهارکرد: نه یک قدم جلوتر ونه یک قدم عقب‌تر ازرهبری نباید حرکت کرد.

نائب رئیس مجلس با اشاره به سابقه مدیریتی وعلمی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای افزود: ایشان سی سال است درسطح عالی مدیریت می‌کنند و از نظر شجاعت و آمادگی در میدان کاملاً آماده‌اند.

وی با بیان اینکه حضورگسترده مردم در خیابان‌ها نشان‌دهنده باور عمومی به قدرت جمهوری اسلامی است،گفت:این حضورنماد وحدت و پشتیبانی ملی است.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه امروزجهان با ایرانِ قدرتمندوملتی یکپارچه روبه‌روست تصریح کرد:مردم ورهبری خط قرمزنظام‌اند وهیچ‌گونه کوتاه آمدنی در برابر مطالبات ملی پذیرفتنی نیست.

وی با تاکیدبه اینکه هرگونه تصمیم‌گیری بایدبانظروحمایت ملت همراه باشداظهارکرد:مردم درتعیین سرنوشت سیاسی کشورنقش دارند.ملت ایران دیگر اشتباه گذشته را تکرارنخواهد کرد و هیچ‌کس نبایددر برابر خواسته‌های مردم کوتاه بیاید.

نائب رئیس مجلس بابیان اینکه«یک سر سوزن» ازمطالبات مردم نباید نادیده گرفته شود تأکید کرد:تحقق کامل ده بند از موارد مطرح شده خواسته‌های ضروری مردمی است.

وی با اشاره به حضورافرادمنتقد به نظام در صف حامیان افزود:این تغییر موضع نشان‌دهنده درک عموم از قدرت ملی است.و از این سوهرگونه کوتاه آمدن در برابر مطالبات ملی ازسوی مسئولان قابل قبول نخواهد بود.

حاجی بابایی با اشاره به پیامدهای احتمالی مذاکره بدون تضمین گفت:مذاکره به معنای کنارگذاشتن مقاومت نیست و مذاکره‌کننده باید از مواضع ملی دفاع کند لذا رفع کامل تحریم‌ها و تصویب مصوبات لازم در شورای امنیت از مطالبات اساسی است، خواستار تضمین‌های بین‌المللی برای هر توافق شد.

نائب رئیس مجلس با اشاره به ضرورت جبران خسارات وارده از سوی کشورهای منطقه و غرب افزود: این موضوع باید به‌صورت رسمی و الزام‌آور دنبال شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، راهی جز مقاومت و ادامه مبارزه برای تحقق حقوق مردم باقی نخواهد ماند.

مذاکره با شروط و تأکید بر عدم سازش در مطالبات ملی

حاجی بابایی با بیان اینکه «ده مورد» خواسته مردم باید صددرصد محقق شود، گفت :اگر حتی یک مورد از این خواسته‌ها نادیده گرفته شود، ملت ایران مقابل آن خواهد ایستاد.

وی با اشاره به ضرورت تضمین‌های حقوقی و اجرایی در توافقات بین‌المللی افزود: بدون ضمانت‌های لازم، هیچ مذاکره‌ای قابل‌قبول نیست.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه مذاکره‌کنندگان باید پاسخگوی مردم باشند، اظهار کرد:هر تصمیمی باید در چارچوب منافع ملی و خون شهدا اتخاذ شود. مردم انتظار دارند مسئولان در برابر خواسته‌ها کوتاه نیایند و از حقوق ملی دفاع کنند.

وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز آن را «تنگه احد» امروز خواند و گفت: تنگه هرمز تحت هیچ شرایطی نباید معامله یا واگذار شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه مدیریت بین‌المللی تنگه باید با هماهنگی جمهوری اسلامی انجام شود، هشدار داد هر کشوری که بخواهد از طریق تحریم یا تهدید مانع عبور و مرور شود، با واکنش ایران مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز جهان با ایرانِ قدرتمند و ملتِ یکپارچه روبه‌روست از آمادگی نیروهای مسلح گفت و تصریح کرد: کشور از نظر دفاعی در وضعیت آماده‌باش قرار دارد و هماهنگی کامل با رهبری باید حفظ شود.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه ملت ایران آماده است تا در صورت لزوم از حقوق و خون شهدا دفاع کند، اظهار کرد: پاسخ قاطع به حملات و تضمین امنیت ملی خواست مردم است.

وی با اشاره به نقش قهرمانان ملی از جمله سید مجید موسوی درمیدان جنگ رمضان افزود: مردم و نیروهای مسلح در کنار هم برای حفظ امنیت کشور ایستاده‌اند.

حاجی بابایی از عدم کوتاه آمدن در مذاکرات یا میدان عمل با اشاره به ضرورت پیگیری مطالبات ایران در مجامع بین‌المللی ، گفت: رفع کامل تحریم‌ها و جبران خسارات باید به‌صورت رسمی و الزام‌آور دنبال شود لذا توافق باید دارای ضمانت‌های بین‌المللی باشد، توافقات بدون تضمین‌های حقوقی و اجرایی قابل‌ اعتماد است.

نائب رئیس مجلس با اشاره به نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی کشور،وحدت ملی و حضور مردم را شرط اصلی موفقیت در برابر تهدیدات خارجی عنوان کردو افزود:حضور مردمی در صحنه نشان‌دهنده پشتیبانی از نظام و رهبری است.

وی با بیان اینکه کشور امروز نیازمند اتحاد و حضور همگانی است، از مردم خواست تا با حضور در خیابان‌ها و حمایت از رهبری، از منافع ملی دفاع کنند.