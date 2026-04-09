به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جبهه داخلی رژیم اسرائیل اعلام کرد که آژیرهای هشدار در شهرکهای المناره و مرگیلیوت در شمال سرزمین های اشغالی به صدا درآمده است.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز مدعی شد: یک موشک شلیکشده از لبنان به سمت منطقه الجلیل الاعلی رهگیری شده است.
در همین حال، کانال ۱۵ رژیم اسرائیل اعلام کرد: پس از ۹ ساعت آرامش، بار دیگر موشکهایی از لبنان به سوی شمال اسرائیل شلیک شده است.
حزب الله: حملات به اسرائیل ادامه می یابد
مقاومت اسلامی لبنان (حزبالله) با صدور بیانیهای اعلام کرد که عملیاتهای پاسخگویانه این جنبش تا زمانی که تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور و مردم لبنان متوقف نشود، ادامه خواهد یافت.
حزبالله تأکید کرد که در واکنش به نقض توافق آتشبس توسط دشمن صهیونیستی، شهرک «المناره» در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات موشکی خود قرار داده است.
این موضعگیری پس از آن صورت میگیرد که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود این که لبنان جزء آتش بس میان ایران و آمریکا بوده، حملات گستردهای را به مناطق مختلف لبنان انجام داده است.
