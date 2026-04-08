بقایی: آمریکا دوباره زودهنگام «دبّه» کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار تصویر توییت «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان که صراحتا توقف جنگ و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را به‌عنوان بخشی از تفاهم آتش‌بس ایران-آمریکا ذکر کرده است، نوشت: «اگر این [ادعای سخنگوی کاخ سفید مبنی بر اینکه لبنان بخشی از اتش‌بس نیست] نمونه دیگری از دبه زودهنگام آمریکا نیست، پس چیست؟!»