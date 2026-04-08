۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۰

بقایی: آمریکا دوباره زودهنگام «دبّه» کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خودنوشت: اگر این [ادعای سخنگوی کاخ سفید مبنی بر اینکه لبنان بخشی از اتش‌بس نیست] نمونه دیگری از دبه زودهنگام آمریکا نیست، پس چیست؟!

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار تصویر توییت «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان که صراحتا توقف جنگ و تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان را به‌عنوان بخشی از تفاهم آتش‌بس ایران-آمریکا ذکر کرده است، نوشت: «اگر این [ادعای سخنگوی کاخ سفید مبنی بر اینکه لبنان بخشی از اتش‌بس نیست] نمونه دیگری از دبه زودهنگام آمریکا نیست، پس چیست؟!»

    نظرات

    • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      به انصار ا... بگویید اسرائیل را ویران کند
    • IR ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      آمریکا دبه کرد ایران چرا عقب نشینی کرده و هیچ کاری نمی کنه؟؟؟
    • IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      نیرنگ بود و شما نفهمیدید! حال خود را از جنگ می‌کشد کنار و امارات و اسراییل ادامه می‌دهند، بعد شما منافع آمریکایی را می‌زنید و شورای امنیت ما را محکوم می‌کند! به همین سادگی...
    • اکبر IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      همه می دونستیم ولی شماقشنگ گول خوردین واتش بس روقبول کردین
    • IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اینها توطیه است ایران باید با همان شدت وحدت قبل بکوبه وگرنه بازی را باخته
    • IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اعتماد یک درصد هم به شغال کله زرد هار کودک خوار و نتانیابوی منحوس و حرام زاده مطلقا اشتباه است .
    • IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      از شکل این آتش بس مشخص بود که دشمن هدفش از آتش بس تجدید قواست و بازگشایی جبهه جدیدی در جای دیگه است
    • اکبر IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      سلاح هسته ای رو بسازید تا دیگه جرات نکنن جنگ راه بندازن. اون وقت حتی جرات چرت و پرت گفتن رو هم ندارن. تنگه هرمز و بعدش باب المندب دست خودمونه. هر وقت عشقت نکشید کشتی های اسرائیلی و آمریکایی رو نمیذاریم رد بشن. چاره کار در مقابل این وحشی ها، فقط سلاح هسنه ای.
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسرائیل می خواد جنگ با ایران ادامه پیدا کنه وآمریکا رو تو بازی نگهداره. البته اول و آخرش اسرائیل باید نابود بشه و می شه ان شاءالله
    • ارسطو IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسراییل این کار رو کرد تا بعد از پاسخ ایران ترامپ ایران رو متهم به نقض آتش بش کنه دولتمردان ما باید پیش بینی میکردن وحداقل آتش علیه اسرائیل رو حین مذاکرات ادامه میدادن تا اهرم فشاری برای قبول شرایط ایران باشه جای تاسف داره ما شهید دادیم
    • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      همین الان دوباره ترامپ تویت زده و تهدید کرده. ما سر حقوق خودمون مذاکره نداریم. پاکستان هم گوش به فرمان آمریکاست.
    • رضا IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      موشک هسته ای رو بسازید و اعلام کنید. با این همه بدعهدی و جنایت و ... منتظر چی هستید؟ اتفاقا الان دلایل زیادی برای ساخت سلاح هسته ای داریم (مذاکره و بلافاصله جنگ، شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و مردم همچنین تهدیدات علنی و بی پایان). وقتی میگه به عصر حجر برمی گردونمتون یعنی احتمال استفاده از بمب اتم هم هست. موشک اتمی تضمین مالکیت ابدی تنگه هرمز، خفه کردن اسرائیل و برخی اعراب بی غیرت حاشیه خلیج فارس، تضمین عدم حمله دوباره و .... . موشک اتمی، موشک اتمی
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      سلاح وکلاهک هسته ای فقط

