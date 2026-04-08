حملات مجدد هوایی رژیم اسرائیل به جنوب بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادند.

خبرنگار المیادین نیز از انجام سلسله حملاتی شامل ۲۱ حمله هوایی به روستاهای «قطاع اوسط» در شهرستان بنت جبیل خبر داد.

از سوی دیگر، پل راهبردی «القاسمیه» در شهرستان صور برای سومین بار هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت تا مسیرهای مواصلاتی ساحلی قطع شود.

همچنین گزارش‌ها حاکی از حملات هوایی به شهرک‌های «الجمیجمه»، «بیت یاحون»، «مجدل سلم» و «برعشیت» در جنوب لبنان است.

این تشدید حملات در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر آمارهای اولیه از شهادت ۱۸۹ نفر در حملات روز چهارشنبه خبر داده بودند و با این حملات جدید، بیم افزایش چشمگیر تلفات می‌رود.