ماکرون: آتش بس میان ایران و آمریکا، بهترین گزینه ممکن بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که در گفتگوهای جداگانه با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی اش، تأکید کرده است که تصمیم آن‌ها برای پذیرش آتش‌بس، «بهترین گزینه ممکن» بوده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پایبندی تمامی طرف‌ها به این توافق، تصریح کرد: از رؤسای جمهور ایران و آمریکا خواستم تا اطمینان حاصل کنند که آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان به طور کامل محترم شمرده شود.

ماکرون گفت: این توافق باید راه را برای مذاکرات جامعی باز کند که امنیت همه کشورها را در خاورمیانه تضمین کند.

رایزنی با مقامات لبنانی

وی افزود: حملات اسرائیل تهدید مستقیمی برای تداوم آتش بس است که باید سراسر لبنان را شامل شود.

ماکرون گفت: دوباره بر ضرورت حفظ یکپارچگی لبنان تأکید و حمایت خود را از تلاش های مقامات لبنانی برای انجام طرح خلع سلاح حزب الله بیان کردم.

وی افزود: با نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان گفت وگو کردم و همبستگی کامل فرانسه در سایه حملات خودسرانه اسرائیل را به آنها اعلام کردم.

در همین راستا، دفتر نخست‌وزیری لبنان اعلام کرد که ماکرون در پیامی به «نواف سلام»، وی را در جریان تلاش‌های دیپلماتیک پاریس برای گنجاندن رسمی نام لبنان در فرآیند وقف عملیات نظامی قرار داده است.

رایزنی ماکرون و امیر قطر

در همین راستا، دیوان امیری قطر نیز از تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با رئیس‌جمهور فرانسه خبر داد.

در این گفتگو، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات آتش‌بس میان آمریکا و ایران، بر ضرورت دستیابی به یک توافق «پایدار و فراگیر» که تمامی طرف‌های درگیر را شامل شود، تأکید کردند. همچنین دو طرف با ابراز نگرانی از وضعیت لبنان، بر لزوم توقف فوری تنش‌ها در این کشور تأکید کردند.

رایزنی ماکرون و نخست وزیر عراق

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر نخست‌وزیری عراق گزارش داد که محمد شیاع السودانی، نخست وزیر این کشور در گفتگو با رئیس‌جمهور فرانسه، از یک دستاورد امنیتی خبر داده است.

براساس ادعای رویترز، السودانی به ماکرون اطلاع داده که نیروهای امنیتی عراق موفق شدند عاملان حمله پهپادی در اربیل را که منجر به کشته شدن یک افسر فرانسوی شده بود، شناسایی و بازداشت کنند.