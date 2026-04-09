به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز الاعلام الحربی،‌ مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بامداد امروز به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی پاسخ داده است.

در بیانیه حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس از سوی دشمن در حالی که مقاومت به آن پایبند بوده است، مجاهدان مقاومت اسلامی، شهرک «المناره» را ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز پنجشنبه ۹ آوریل ۲۰۲۶ با رگبار موشک هدف قرار دادند.

حزب الله تأکید کرد که این پاسخ تا زمان توقف تجاوز اسرائیلی-آمریکایی علیه لبنان و مردم آن ادامه خواهد یافت.

در تازه ترین خبر مربوط به تحولات لبنان، رسانه های رژیم صهیونیستی از به صدا در آمدن آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین «آویویم» در شمال فلسطین اشغالی در پی رصد حمله موشکی از جنوب لبنان خبر دادند.

جبهه داخلی رژیم اسرائیل هم پیشتر اعلام کرده بود که آژیرهای هشدار در شهرک‌های المناره و مرگیلیوت در شمال سرزمین های اشغالی به صدا درآمده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز مدعی شد: یک موشک شلیک‌شده از لبنان به سمت منطقه الجلیل الاعلی رهگیری شده است.

در همین حال، کانال ۱۵ رژیم اسرائیل اعلام کرد: پس از ۹ ساعت آرامش، بار دیگر موشک‌هایی از لبنان به سوی شمال اسرائیل شلیک شده است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود این که لبنان جزء آتش بس میان ایران و آمریکا بوده و حزب الله به آن پایبند بوده است، روز گذشته حملات گسترده‌ و بی سابقه ای را به مناطق مختلف لبنان انجام داد که طی‌آن صدها نفر شهید یا زخمی شدند.