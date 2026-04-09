حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز از تصمیم شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز، آمده است: ایران عزیز در طول هزارهها، از میان خاکستر تهاجم ویرانگر، ققنوسوار قد برافراشته و با تجلی اراده جمعی، صیانت از هویت ملی و تمامیت ارضی را جانانه به تصویر تاریخ کشانده است.
اینک که مجاهدت و دفاع قهرمانانه نیروهای مسلح و مشی وطندوستانه و صلحپذیرانه مسئولان خدوم و مبارزه صبورانه و مقاومت مردم شریف ایران، پیروزی و پذیرش شروط معقول پیشنهادی ایران متمدن را رقم زده و دشمن متجاوز و ناقض حقوق بشر و بینالملل و حقوق بشردوستانه را رسوا و منکوب ساخته، کانون وکلای دادگستری مرکز به نمایندگی از وکلای حقوقبان ملت و دیرینهترین نهاد مدنی حامی حقوق شهروندان، ضمن ادای احترام به خون پاک شهدا و آرزوی سلامت جانبازان و رفع آلام آسیبدیدگان، مراتب تقدیر خود را از شورای عالی امنیت ملی، ملت، دولت، قوای حکمرانی و جهادگران غیور و سلحشور نیروهای مسلح ابراز داشته و کما فیالسابق توفیق ایرانِ عزیز در صلح پایدار و جبران ضایعات پساجنگ و پیشرفت، آبادانی و توسعه را از خداوند مسألت دارد.
کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه فعالیتهای خود در طول جنگ تحمیلی، آمادگی خود را برای اقدامات حقوقی در زمینه دادخواهی در مراجع بینالمللی و محکومیت متجاوزین و جبران خسارات و غرامتها اعلام مینماید. امید که حق بر امنیت و صلح و رفاه برای همه ایرانیان زمینه بهروزی و پیروزی را فراهم سازد و ایران هماره سرایی خرمبهار، پایدار، باقی، مبارک، مانا و سرفراز بماند.
