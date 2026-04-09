۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۰

حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز از تصمیم شورای عالی امنیت ملی

کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم شورای عالی امنیت ملی در پذیرش قطعنامه آتش بس، حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز، آمده است: ایران عزیز در طول هزاره‌ها، از میان خاکستر تهاجم ویرانگر، ققنوس‌وار قد برافراشته و با تجلی اراده جمعی، صیانت از هویت ملی و تمامیت ارضی را جانانه به تصویر تاریخ کشانده است.

اینک که مجاهدت و دفاع قهرمانانه نیروهای مسلح و مشی وطن‌دوستانه و صلح‌پذیرانه مسئولان خدوم و مبارزه صبورانه و مقاومت مردم شریف ایران، پیروزی و پذیرش شروط معقول پیشنهادی ایران متمدن را رقم زده و دشمن متجاوز و ناقض حقوق بشر و بین‌الملل و حقوق بشردوستانه را رسوا و منکوب ساخته، کانون وکلای دادگستری مرکز به نمایندگی از وکلای حقوق‌بان ملت و دیرینه‌ترین نهاد مدنی حامی حقوق شهروندان، ضمن ادای احترام به خون پاک شهدا و آرزوی سلامت جانبازان و رفع آلام آسیب‌دیدگان، مراتب تقدیر خود را از شورای عالی امنیت ملی، ملت، دولت، قوای حکمرانی و جهادگران غیور و سلحشور نیروهای مسلح ابراز داشته و کما فی‌السابق توفیق ایرانِ عزیز در صلح پایدار و جبران ضایعات پساجنگ و پیشرفت، آبادانی و توسعه را از خداوند مسألت دارد.

کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه فعالیت‌های خود در طول جنگ تحمیلی، آمادگی خود را برای اقدامات حقوقی در زمینه دادخواهی در مراجع بین‌المللی و محکومیت متجاوزین و جبران خسارات و غرامت‌ها اعلام می‌نماید. امید که حق بر امنیت و صلح و رفاه برای همه ایرانیان زمینه بهروزی و پیروزی را فراهم سازد و ایران هماره سرایی خرم‌بهار، پایدار، باقی، مبارک، مانا و سرفراز بماند.

