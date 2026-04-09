۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

مسجدی: حدود ۴۰ درصد از پیکرهای شهدای جنگ رمضان قابل شناسایی نبود

رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از پیکرهای جنگ رمضان قابل شناسایی نبود ولی با استفاده از توان و ظرفیتی که در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت قائد امت، شهید آیت‌الله خامنه‌ای در موکب قوه قضاییه، گفت: مجموعه قوه قضاییه با کسب تجربه‌ای که از جنگ ۱۲ روزه داشت تمام خدمات خود را به ویژه در سازمان پزشکی قانونی کشور در راستای شناسایی پیگر شهدا ارائه داد.

وی افزود: ما بیش از ۳ هزار شهید در حملات دشمن در سراسر کشور تقدیم کردیم که حدود ۴۰ درصد پیکرها قابل شناسایی نبود که با استفاده از توان و ظرفیتی در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد، شناسایی شدند و به خانواده شهدا تحویل داده شدند.

