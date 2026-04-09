به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دبیرکل سازمان ملل متحد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان را به‌شدت محکوم کرد.

بر اساس بیانیه «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان در اظهاراتی که به طور غیرمعمول شدیداللحن بود، حملات روز چهارشنبه اسرائیل به لبنان را که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، محکوم کرد.

طبق این بیانیه، گوترش «تحمیل تلفات به غیرنظامیان را محکوم و تأکید کرد که به شدت نگران افزایش آمار قربانیان غیرنظامی است.»

وی افزود حملات مستمر «خطری جدی برای آتش‌ بس و تلاش‌ها در جهت دستیابی به صلح پایدار و جامع در منطقه ایجاد می‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل همچنین از همه طرف‌ها خواست فوراً به خصومت‌ها پایان دهند.