۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۳

«گوترش» حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را به‌شدت محکوم کرد

به گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش «در اظهاراتی که به طور غیرمعمول شدیداللحن بود»، حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و به خاک و خون کشیدن غیرنظامیان را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دبیرکل سازمان ملل متحد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان را به‌شدت محکوم کرد.

بر اساس بیانیه «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان در اظهاراتی که به طور غیرمعمول شدیداللحن بود، حملات روز چهارشنبه اسرائیل به لبنان را که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، محکوم کرد.

طبق این بیانیه، گوترش «تحمیل تلفات به غیرنظامیان را محکوم و تأکید کرد که به شدت نگران افزایش آمار قربانیان غیرنظامی است.»

وی افزود حملات مستمر «خطری جدی برای آتش‌ بس و تلاش‌ها در جهت دستیابی به صلح پایدار و جامع در منطقه ایجاد می‌کند.»

دبیرکل سازمان ملل همچنین از همه طرف‌ها خواست فوراً به خصومت‌ها پایان دهند.

    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      خسته نشی از شدت محکومیت! ۴۰ روزه ما داریم میجنگیم هیچ کاری نکرد. لبنان را با وجود آتش بس نابود کرد فقط به شدت محکوم کرد.
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      و این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل خیانتکار خودش از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های صهیونیست ها جنایتکار و آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان بوده است.
      • IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
        اسرائیل بلای بشریت است اسرائیل شر است و بلایی برای بشریت. در حالی که مذاکرات صلح در اسلام‌آباد در جریان است، در لبنان نسل‌کشی در حال وقوع است. غیرنظامیان بی‌گناه توسط اسرائیل کشته می‌شوند؛ ابتدا غزه، سپس ایران و اکنون لبنان و این خونریزی همچنان بدون توقف ادامه دارد.
    • IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اسرائیل را هار و پر رو کردید حالا براش مهم نیست محکوم بشه یا نشه، خیالش راحته تجارتشو میکنه، پول مفت هم که آمريکا بهش میده ، سلاح هم که همیشه انبارهاش رو پر کردند ، حالا هزار بار هم محکوم بشه اون به کشتار ادامه میده، باید اقدام عملی علیه این رژیم جنایتکار انجام بشه و اون هم خیلی سریع و با قدرت

