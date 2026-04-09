مردم نگران نباشند؛ انبارها مملو از کالاهای اساسی است

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انبارها مملو از کالای اساسی است و هیچ نگرانی درباره تامین کالاهای اساسی برای مردم وجود ندارد.

وی افزود: در جنگ رمضان ایران با هیچ کمبودی در زمینه تامین روغن، برنج، نان و ... مواجه نشد و اصناف کشور در این جنگ تحمیلی نقش خود را به خوبی ایفا کردند و نگذاشتند مردم لحظه‌ای کمبود یا گرانی را احساس کنند.

به گفته فرجی‌دانا؛ در ایام جنگ تمام محصولات با قیمت درج شده بر روی کالا فروخته شده است و بازرسان اتاق اصناف و وزارت صمت در حال پایش بازار بودند و اجازه احتکار یا گرانی کالا را به سودجویان ندادند.

وی افزود: حال نیز با شروع آتش‌بس در ایران چالشی در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.

فرجی تهرانی در ادامه گفت: در جلساتی که اخیرا با وزارت صمت و مدیران کارخانه‌های صنایع غذایی کشور داشتیم چالش‌هایی در حوزه پت و قوطی‌های کنسروی وجود دارد که این چالش‌ها صنایع غذایی در حال برطرف شدن است.

نائب‌رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در واقع قرار است محصولات مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط از روش‌های جایگزین تامین شود.