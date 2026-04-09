۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۸

مردم نگران نباشند؛ انبارها مملو از کالاهای اساسی است

نائب‌رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه انبارها مملو از کالای اساسی است، گفت: با شروع آتش‌بس در ایران چالشی در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انبارها مملو از کالای اساسی است و هیچ نگرانی درباره تامین کالاهای اساسی برای مردم وجود ندارد.

وی افزود: در جنگ رمضان ایران با هیچ کمبودی در زمینه تامین روغن، برنج، نان و ... مواجه نشد و اصناف کشور در این جنگ تحمیلی نقش خود را به خوبی ایفا کردند و نگذاشتند مردم لحظه‌ای کمبود یا گرانی را احساس کنند.

به گفته فرجی‌دانا؛ در ایام جنگ تمام محصولات با قیمت درج شده بر روی کالا فروخته شده است و بازرسان اتاق اصناف و وزارت صمت در حال پایش بازار بودند و اجازه احتکار یا گرانی کالا را به سودجویان ندادند.

وی افزود: حال نیز با شروع آتش‌بس در ایران چالشی در تامین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.

فرجی تهرانی در ادامه گفت: در جلساتی که اخیرا با وزارت صمت و مدیران کارخانه‌های صنایع غذایی کشور داشتیم چالش‌هایی در حوزه پت و قوطی‌های کنسروی وجود دارد که این چالش‌ها صنایع غذایی در حال برطرف شدن است.

نائب‌رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: در واقع قرار است محصولات مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط از روش‌های جایگزین تامین شود.

کد مطلب 6796009
سمیه رسولی

    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      اینقدر بگید تا اتبارها رو بزنن چرا دقت نمیکنید؟
    • محمد IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      وقتی کالاهای اساسی گرون هستن و توان خرید برای بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور نیست کمبود یا وفور کالای اساسی چه فرقی میکنه؟
    • حسن IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      شما میگید نگران کمبود کالاهای اساسی نباشیم ولی از موقعی که جنگ اغاز شده قیمت ها خیلی بالا رفته
    • ناشناس IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      جریان گوشت شدا.هست که چی.مگه میتونیم بخریم
    • نوری IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      کارها کم شده و پول کافی نداریم خرید کنیم .
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
      آره قیمت ها رو هم بگید روغن چند؟برنج چند؟ دلمون خوش باشه که همه چی هست ولی به چه قیمتی باید بخریم

