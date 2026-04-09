امامزادگان زنجان میزبان ۳۰۰ هزار زائر و مسافر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی با اشاره به حضور حماسی مردم در تجمعات اخیر اظهار داشت: مردم ایران بار دیگر شایستگی خود را نشان دادند و اکنون نوبت مسئولان است که خدمتگزار آنان باشند. سازمان اوقاف نیز اجرای صحیح نیات وقف و خدمت‌رسانی در امامزادگان را در این راستا دنبال می‌کند.

وی افزود: طرح «آرامش بهاری» در بیش از ۱۵ امامزاده و بقعه متبرکه شاخص استان اجرا شد و بر اساس آمارهای رسمی، ۳۰۰ هزار زائر و مسافر از این اماکن پذیرایی شدند.

کرمی با اشاره به اقدامات در ایام پایانی سال و ماه رمضان تصریح کرد: امامزاده سید ابراهیم(ع) و حسینیه و زینبیه اعظم زنجان، تنها در سه روز پایانی سال ۵۰ هزار وعده غذای ساده پخت و توزیع کردند که این رقم طی ۴۰ روز به بیش از ۲۰۰ هزار وعده رسید.

مدیرکل اوقاف زنجان ادامه داد: از محل موقوفات بقعه حضرت قیدار نبی(ع) هزار بسته غذایی میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد و همچنین ۶۵۰ نفر در زائرسراهای این بقعه میزبانی شدند.

کرمی با تأکید بر نقش موقوفات در پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی گفت: از محل درآمد موقوفات با نیت‌های اطعام و افطار، جمعاً ۱۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۰ موکب مردمی مساعدت شد. همچنین در مرحله دوم، ۱۰ موکب در بقاع متبرکه شاخص استان از جمله حسینیه اعظم زنجان، امامزاده سید ابراهیم، بقعه قیدار نبی و امامزادگان هاشم و عوف طارم راه‌اندازی شد و به ارائه خدمات چای، افطار و غذای ساده پرداختند.

وی از چاپ و توزیع بیش از ۳۰ هزار پوستر در سطح استان خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی سازمان اوقاف، استان زنجان موفق به کسب رتبه برتر اجرای طرح «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» و خدمت‌رسانی در جنگ ۴۰ روزه در سطح کشور شد.