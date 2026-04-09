حضور حماسی مردم همدان در اربعین رهبر شهید؛نمایش اقتدار و پاسداشت ایثار

به گزارش خبرنگار مهر، دشمن جنایتکار ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله هوایی به تهران رهبر عزیزمان را به شهادت رساند و ایران و جهان اسلام را به سوگ برد و داغی بزرگ بر دل مردم ایران گذاشت.

امروز چهل روز از شهادت رهبرمان می‌گذرد و مردم عزاداری که چهل شب در خیابان‌ها فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند، امروز در اربعین رهبر شهید به خیابان‌ها آمدند تا بار دیگر با آرمان‌های رهبر شهید خود بیعت کنند.

چهل روز پیش سایه رهبری مقتدر از سر کشور کم شد و چهل روزی برای مردم یک عمر بود و عمری پر از اندوه و داغی که با گذشت زمان نه تنها کهنه نمی‌شود که گذشت زمان بیشتر نبودن ایشان را به رخ ما می‌کشد.

در مراسم امروز یاد و خاطره شهیدان «محمدمهدی رضایی»، «حسین قادری»، «رسول محمد» و «محمدجواد محمدی» از شهدای نخستین روزهای جنگ رمضان در همدان نیز گرامی داشته شد.

چهل روز پیش جنایتکاران کودک کش، ایران را داغدار کودکانی کردند که آینده ساز این کشور بودند و ۱۶۸ دانش آموز مینابی که اکنون فرزندان همه مردم ایران هستند و همه مردم سوگوارشان هستند.

مردم دارالمومنین همدان امروز در مراسم اربعین رهبر شهید و شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب با حضور در میدان امام خمینی(ره) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و مقاومت تجدید پیمان کردند.

مردم حاضر در مراسم اربعین رهبر شهید و شهدای میناب بار دیگر آمادگی خود را برای ادامه مسیر شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان اعلام کردند.

حالا بعد از گذشت چهل روز خیابان‌ها پر شده از صدا، صدای فریاد مردمانی با داغی بر دل، صدای خونخواهی که از گلوی مردم فریاد زده می‌شود، مردم آمده‌اند تا بگویند داغ رهبر شهید و دیگر شهدای گرانقدر را فراموش نمی‌کنند.

امروز در چهلمین روز شهادت رهبر انقلاب و شهدای میناب، مردم همدان همانند چهل شب گذشته، به خیابان‌ها آمدند تا در کنار پاسداشت خون شهدای عزیز از رزمندگان میدان نیز حمایت کنند.

امروز میدان امام خمینی(ره) همدان مملو از حضور خانواده‌های شهدا، جوانان، بانوان و گروه‌های مختلف مردمی بود که جلوه‌ای دیگر از همبستگی و وفاداری به ارزش‌های انقلاب و خون شهدا را به نمایش گذاشته است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم ایران عزیزمان و پرچم یا ابا عبدالله الحسین(ع) و پلاکاردهایی بر ادامه راه شهدا و ایستادگی در مسیر آرمان‌های شهدا تاکید می‌کردند و از شعارهای شاخص مردم همدان در این مراسم« نه سازش، نه پوزش، نبرد با آمریکا» و «هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران» بود.

در این مراسم که با مدیحه‌سرایی و نوحه‌خوانی ذاکران اهل بیت (ع) همراه بود، شرکت‌کنندگان با ذکر صلوات و قرائت فاتحه، یاد و خاطره رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

سخنرانان مراسم با اشاره به مقام شامخ شهادت و رشادت‌های بی‌بدیل شهدا در دفاع از کیان نظام و آرمان‌های انقلاب، بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند و از مردم خواستند تا با الگوگیری از سیره عملی شهدا، در سنگر دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی استوار باشند.

حضور پرشور جوانان در این مراسم، گواه این مدعاست که راه شهدا همچنان پر رهرو است و آرمان‌های آنها چراغ راه آینده این مملکت خواهد بود.