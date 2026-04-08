به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین روحافزا پیش از ظهر چهارشنبه در اجتماع هنرمندان شهرستان ساوه به مناسبت چهلم شهدای جنگ رمضان که در گلزار شهدای امامزاده سید علیاصغر(ع) برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران با ایثار و فداکاری از جان و دل برای حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و شهادت برای بسیاری از آنان افتخاری بزرگ و حقی الهی در مسیر دفاع از ارزشها بوده است.
وی افزود: دشمنان در این ایام تلاشهای گستردهای برای ضربه زدن به کشور انجام دادند و از راههای مختلف برای پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند، اما به لطف الهی بسیاری از این نقشهها با هوشیاری ملت ایران و هدایتهای رهبری ناکام ماند.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه ادامه داد: دشمنان به دنبال پایان یافتن دشمنیها نیستند و شیطنتها و توطئههای آنان همچنان ادامه دارد، اما ملت ایران در برابر این فشارها ایستادگی کرده و نشان دادهاند که در مسیر دفاع از استقلال و عزت کشور ثابتقدم هستند.
روحافزا با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف و حتی تجزیهطلبی در کشور گفت: با وجود این توطئهها، ملت ایران با وحدت و انسجام در برابر این اهداف ایستادند و همین همبستگی موجب شد دشمن در رسیدن به اهداف خود ناکام بماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری سالها از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: طی سالهای گذشته بارها تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد بوده است و این نشان میدهد که رفاه و معیشت مردم همواره یکی از مهمترین دغدغههای ایشان بوده است.
فرمانده سپاه ساوه تصریح کرد: رهبر جدید انقلاب اسلامی نیز بر همین موضوع تأکید دارند و معتقدند هر قشر و صنفی در جامعه باید نقش و مسئولیت خود را در مسیر پیشرفت کشور بهدرستی ایفا کند.
روحافزا با بیان اینکه هنرمندان در تحولات فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی دارند،تصریح کرد: هنر یکی از مؤثرترین ابزارها برای انتقال مفاهیم و ارزشها در جامعه است و هنرمندان میتوانند در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز همواره توجه ویژهای به جایگاه هنرمندان داشتهاند و تأکید کردهاند که بسیاری از مسائل و چالشهای اجتماعی میتواند با رویکردی هنرمندانه و فرهنگی حل و مدیریت شود.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسمهای این ایام گفت: حضور پرشور مردم در این چهل شب بهگونهای بود که میتوان آن را جلوهای از همبستگی و ایمان مردم دانست و این حضور نقش مهمی در تقویت روحیه ملی و اجتماعی داشت.
روحافزا با اشاره به برخی تحولات اقتصادی و راهبردی کشور افزود: برخی مسائل راهبردی از جمله موضوع تنگه هرمز تنها یک مسئله سیاسی یا نظامی نیست، بلکه بهطور مستقیم با منافع و حقوق ملت ایران ارتباط دارد.
وی اظهار کرد: مطالبهگری و دفاع از حقوق مردم باید در چارچوب قانون و با روحیه مجاهدت دنبال شود و همه ما وظیفه داریم در مسیر حفظ منافع ملی و صیانت از حقوق ملت ایران در میدان بمانیم.
