معصومه حسنی خونسار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل کتابخانههای عمومی استان کردستان در راستای پاسداشت مقام جانباختگان حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، محفل سراسری شعرخوانی با عنوان «نیمکتهای آسمانی» برگزار میکند.
وی افزود: این برنامه با حضور شاعران آیینی و اعضای محافل ادبی برگزار خواهد شد و فرصتی برای همدلی و ابراز احساسات جامعه فرهنگی در سوگ فرشتگان کوچک این حادثه است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی کردستان با اشاره به زمان و مکان برگزاری این محفل، گفت: این مراسم روز پنجشنبه ۲۰ فروردینماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۱ در سالن جلسات اداره کل کتابخانههای عمومی استان برگزار میشود.
حسنی خونسار تأکید کرد: برگزاری چنین برنامههایی نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ همدردی و مسئولیتپذیری در جامعه دارد.
وی از عموم علاقهمندان، بهویژه اهالی فرهنگ و ادب، برای حضور در این محفل دعوت کرد.
