۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۶

برگزاری محفل سراسری شعرخوانی «نیمکت‌های آسمانی» در کردستان

سنندج - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان از برگزاری محفل سراسری شعرخوانی «نیمکت‌های آسمانی» در سوگ جان‌باختگان مدرسه شجره طیبه میناب با حضور شاعران آیینی خبر داد.

معصومه حسنی خونسار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان در راستای پاسداشت مقام جان‌باختگان حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، محفل سراسری شعرخوانی با عنوان «نیمکت‌های آسمانی» برگزار می‌کند.

وی افزود: این برنامه با حضور شاعران آیینی و اعضای محافل ادبی برگزار خواهد شد و فرصتی برای همدلی و ابراز احساسات جامعه فرهنگی در سوگ فرشتگان کوچک این حادثه است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به زمان و مکان برگزاری این محفل، گفت: این مراسم روز پنج‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۱ در سالن جلسات اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان برگزار می‌شود.

حسنی خونسار تأکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ همدردی و مسئولیت‌پذیری در جامعه دارد.

وی از عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه اهالی فرهنگ و ادب، برای حضور در این محفل دعوت کرد.

