برخورد کشنده و سمند در قزوین یک کشته و ۴ مصدوم بر جای گذاشت

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌گو با خبرنگار مهر از یک حادثه تلخ و مرگبار در آزادراه قزوین-کرج خبر داد و اظهر کرد: ظهر پنجشنبه در کیلومتر ۲۶ آزادراه قزوین-کرج، باند جنوبی، حوالی نیروگاه شهید رجایی، یک دستگاه کشنده ولوو که در لاین دوم در حال حرکت بود، بنا به دلایل نامعلومی – احتمالاً سکته یا غش ناگهانی راننده – از کنترل خارج شد.

سرهنگ تقی‌خانی افزود: این کشنده با تغییر مسیر به لاین سوم، با یک دستگاه سواری سمند برخورد کرد و سمند را به نیوجرسی کوبید. در همین حین، یک دستگاه پژو ۲۰۶ که پشت سر کشنده در حرکت بود نیز به این خودروها برخورد کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه متأسفانه شدت برخورد بالا بوده است، تصریح کرد: یکی از سرنشینان سواری سمند جان خود را در صحنه حادثه از دست داد و ۴ سرنشین دیگر این خودرو نیز مصدوم شدند که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: این حادثه باعث اختلال تردد در هر دو باند شمالی و جنوبی آزادراه به مدت حدود دو ساعت شد. در باند جنوبی ترافیکی به طول حدود ۱۰ کیلومتر شکل گرفته بود که خوشبختانه با اقدامات پلیس راه و سایر دستگاه‌های امدادی، معبر بازگشایی و ترافیک در حال تخلیه است.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان ضمن تسلیت به خانواده حادثه‌دیده، از رانندگان خواست: در صورت داشتن هرگونه بیماری زمینه‌ای که بر هوشیاری تأثیر می‌گذارد و به هیچ وجه رانندگی نکنند چون تبعات چنین اقداماتی ممکن است جبران‌ناپذیر باشد؛ نظیر این حادثه که به احتمال قوی ناشی از سکته یا غش کردن راننده کشنده رخ داده است.