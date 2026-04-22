توقیف تریلی ۱۸ چرخ در جاده قزوین - همدان با رانندگی نوجوان ۱۳ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رانندگی نوجوان ۱۳ ساله با کشنده ولوو که می‌توانست به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود، توسط مأموران پلیس راه متوقف شد.

وی افزود: واحد گشت پلیس راه حین گشت‌زنی در محور مواصلاتی قزوین به همدان، به یک دستگاه کشنده کمپرسی ولوو برخورد کردند که به طرز مشکوکی در حال تردد بود.

رئیس پلیس راه قزوین ادامه داد: مأموران پس از متوقف کردن این وسیله نقلیه سنگین، در بررسی‌های اولیه با صحنه عجیبی مواجه شدند؛ راننده این تریلی ۱۸ چرخ، نوجوانی بود که تنها ۱۳ سال سن داشت.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به عدم تطابق سن راننده با قوانین رانندگی تصریح کرد: این فرد نه‌تنها گواهینامه پایه یک مخصوص تریلی نداشت، بلکه حتی به سن قانونی ۱۸ سال برای اخذ گواهینامه پایه سوم و سواری نیز نرسیده بود و فاقد هرگونه گواهینامه رانندگی است.

رئیس پلیس راه استان قزوین خاطرنشان کرد: با هماهنگی مقام قضایی، این خودروی سنگین به پارکینگ منتقل و دستور توقف آن تا اطلاع ثانوی صادر شده است.

سرهنگ تقی‌خانی در ادامه به قوانین آیین‌نامه صدور گواهینامه رانندگی مصوب هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: بر اساس این آیین‌نامه، حداقل سن برای دریافت گواهینامه پایه سوم سواری ۱۸ سال، برای رانندگی با کامیونت‌های تا ۶ تن، ۲۳ سال و برای رانندگی با خودروهای سنگین بالای ۶ تن، از جمله همین تریلی، ۲۵ سال تمام تعیین شده است.

وی در تحلیل علت این محدودیت‌های سنی تأکید کرد: کارشناسان پختگی روانی و کنترل هیجانات ناشی از سنین مختلف را در نظر گرفته‌اند. رانندگی یک نوجوان ۱۳ ساله با تریلی که وزن و ابعاد بزرگی دارد، علاوه بر به خطر انداختن جان خود فرد، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیر و حوادث تلخی را برای سایر شهروندان رقم بزند.

هشدار به مالکان خودرو و عواقب قانونی

رئیس پلیس راه استان قزوین با استناد به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی یادآور شد: قانونگذار برای رانندگی بدون گواهینامه، در مرحله اول جزای نقدی و در صورت تکرار، دو تا شش ماه حبس در نظر گرفته است. این مجازات نشان‌دهنده درک قانونگذار از خطرات بالای این تخلف برای ایمنی ترافیک است.

وی با هشدار به والدین و مالکان وسایل نقلیه گفت: مالکی که وسیله نقلیه خود را در اختیار فرد فاقد گواهینامه قرار دهد، به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

سرهنگ تقی‌خانی در پایان تأکید کرد: خواهشمندیم والدین و مالکان محترم وسایل نقلیه به این مهم توجه جدی داشته باشند و از اقدام غیرمعقولانه‌ای که می‌تواند به قیمت جان یک انسان تمام شود، به‌جد اجتناب کنند.