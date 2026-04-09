۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

روند کاهشی تصادفات در استان فارس

شیراز- رئیس پلیس راهور استان فارس با اشاره به روند رو به بهبود وضعیت ترافیکی و تصادفات درون شهری، از کاهش چشمگیر تصادفات در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش کریمی با اشاره به کاهش آمار تصادفات در استان اظهار داشت: در سال گذشته‌ شاهد کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۲۱ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال قبل بوده‌ایم، که نشان می‌دهد با اجرای اقدامات کنترلی، فرهنگی و انتظامی، توانسته‌ایم گام مؤثری در مسیر کاهش سوانح رانندگی برداریم.

وی همچنین به نتایج اجرای طرح نوروزی سال جاری در استان اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۴۴ درصدی تصادفات فوتی و ۲۷ درصدی تصادفات جرحی را شاهد بوده‌ایم که این آمار بسیار امیدوارکننده و قابل توجه است.

رئیس پلیس راهور استان فارس در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان گفت: امیدواریم با استمرار این روند و ارتقای فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بتوانیم در سال‌ جاری و سال های بعد نیز شاهد کاهش بیشتر سوانح رانندگی و حفظ جان رانندگان و سرنشینان خودرو ها باشیم.

