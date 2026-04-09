روند کاهشی تصادفات در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کوروش کریمی با اشاره به کاهش آمار تصادفات در استان اظهار داشت: در سال گذشته‌ شاهد کاهش ۸ درصدی تصادفات فوتی و کاهش ۲۱ درصدی تصادفات جرحی نسبت به سال قبل بوده‌ایم، که نشان می‌دهد با اجرای اقدامات کنترلی، فرهنگی و انتظامی، توانسته‌ایم گام مؤثری در مسیر کاهش سوانح رانندگی برداریم.

وی همچنین به نتایج اجرای طرح نوروزی سال جاری در استان اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۴۴ درصدی تصادفات فوتی و ۲۷ درصدی تصادفات جرحی را شاهد بوده‌ایم که این آمار بسیار امیدوارکننده و قابل توجه است.

رئیس پلیس راهور استان فارس در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان گفت: امیدواریم با استمرار این روند و ارتقای فرهنگ ترافیک و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بتوانیم در سال‌ جاری و سال های بعد نیز شاهد کاهش بیشتر سوانح رانندگی و حفظ جان رانندگان و سرنشینان خودرو ها باشیم.