به گزارش نگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت رهبر شهید انقلاب ضمن عرض تسلیت چهلمین روز شهادت قائد اعظم انقلاب اسلامی ایران، اظهار کرد: ملت ایران همواره میراث‌دار آموزه‌هایی چون ایثار فداکاری و جانفشانی در راه پاسداری از دین و دفاع از خاک میهن در برابر زیاده‌خواهی دشمنان خواهد بود.



وی با اشاره به تهدیدات دشمنان و بدخواهان، افزود: ایران اسلامی در ۴۷ سال گذشته تهدیدها و تحریم‌های بسیاری را تجربه کرده است، آخرین واقعه تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ۱۴۰۴ بود که به شهادت قائد عظیم‌الشأن انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (ره) انجامید.



فرماندار بوشهر در ادامه با بیان جایگاه رفیع رهبر شهید، تصریح کرد: آن رهبر فرزانه حکیم و فقیه با نفسی مطمئن به کاروان شهدا پیوست و نام خود را در قلب‌های آزادگان جهان جاودانه ساخت.



وی با بیان اینکه دشمن از خون شهید هراس دارد، اظهار کرد: آمریکا و اسرائیل با این اقدام جنایتکارانه آزادیخواهان جهان را داغدار کردند اما غافلند که خون پاک شهید، هیبت پوشالی آنان را درهم خواهد شکست.



فرماندار بوشهر با تاکید بر ابعاد شخصیتی رهبر شهید، گفت:ایشان جلوه‌ای از بصیرت ساده‌زیستی و اهتمام به پیشرفت علمی و عزت ملی بود و با تأسی از امام علی (ع) و امام خمینی (ره) فرهنگ مقاومت را در جهان استوار ساخت.



وی با اشاره به عزاداری ملی و وعده انتقام، تاکید کرد: ملت ایران چهلمین روز عزاداری خود را پشت سر می‌گذارد اما باور دارد که وعده الهی حق است، به یاری خداوند و با اقتدار نیروهای مسلح انتقامی سخت از قاتلان این فقید سعید گرفته خواهد شد.



فرماندار بوشهر در ادامه ضمن گرامیداشت این مناسبت، خاطرنشان ساخت: اربعین شهادت رهبر عزیزمان را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) ملت شریف ایران و آزادیخواهان جهان تسلیت عرض می‌کنم.



وی در پایان با تاکید بر تداوم راه شهید، اظهار داشت: راه نورانی ایشان که ادامه راه سیدالشهدا علیه‌السلام است تا همیشه تاریخ ادامه خواهد یافت و پرچم زعامتشان برافراشته خواهد ماند.