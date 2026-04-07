به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



اکنون چهل روز از شهادت و عروج ملکوتی قائد امت می‌گذرد. چهل روز است که آن نَفْس زکیّه در اعلی علییین در مقام قرب و شرف، مأوا گرفته و در پاسخ به ندای «مَنْ کَانَ فِینَا بَاذِلًا مُهْجَتَهُ- مُوَطِّناً عَلَی لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ- فَلْیَرْحَلْ مَعَنَا» در بزم ملکوتیان حاضر شده است.



آن پدر شهید امت در قتلگاه خود «رضاً بقضائکِ» تا لحظه آخر در مقام مجاهد فی سبیل الله حاضر بود و ماجرایی عاشورایی، عرفانی و حماسی رقم زد. او برای پایان فصول درخشان حیات خود، با تضرّع و ندبه از خداوند، شهادت را خواست و این فیض عظیم را با زبان روزه و درحال قرائت قرآن برای خود برگزید.



چهل روز است که آن قافله‌سالار امین و بصیر، فرزندان و مریدان و رهروان خود را در غمی از جنس حماسه و خروش گذاشته، غمی جانسوز که گرچه تا مغز استخوان اثر کرد؛ اما ما را غافل نساخت، بلکه حماسه ساز شد و گردنِ افراشته و چهره امیدوار و دست و بازوی توانا و اراده‌ی پولادین ملت را نشان داد.



این ملّتِ باوفا هنوز فرصت عزاداری نیافته؛ اما بی‌شک با هزاران بیان در فراق امام شهید خود، شِکوه‌ی «اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکو إِلَیْک فَقْدَ نَبِیِّنَا» سرداده است.



امت داغدار و مصیبت زده، به حضرت بقیّة‌الله‌ (ارواحنا فداه) ملتجی شده و به آن سرور بزرگوار تسلیت گفته و از او تسلی جسته است واین ایستادگی‌ها و مقاومت‌ها در برابر جبهه ظلم جهانی برگرفته از عنایات آن وجود همام است.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چهلمین روز شهادت قائد امت و امام شهید انقلاب اسلامی را به جان جهان، حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)، تبریک و تسلیت می‌گوید و اعلام می‌دارد:

خون آن شهید عالیقدر، حوادث عالم را به سوی اقتدار و عظمت ایران اسلامی و امت اسلامی پیش خواهد برد و با شکست استکبار و اذنابش، دنیا شاهد شکوفایی روزافزون نام امام خامنه‌ای و مردم رشید ایران خواهد بود، إن‌شاءالله.



حضور مقتدرانه و عزت آفرین ملت در میدان‌های جهاد و استقامت، نشانه وفا داری این مردم به آرمان‌های امام راحل عظیم الشأن و رهبر شهید انقلاب اسلامی است. این تجمعات دشمن شکن باید همچنان در قالب‌های مختلف ادامه پیدا کند و تا شکست کامل دشمن، خط مقدم جهاد، همچنان خیابان‌ها و میادین هستند.



وحدت و انسجام ملی و پرهیز از دودستگی و درگیر شدن در مسایل حاشیه‌ای و اختلاف انگیز، توصیه همیشگی امام شهیدمان بوده و مردم شریف و مؤمن، به این مهم باید توجه ویژه‌ای داشته باشند.



در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای (مد ظله العالی) استوار و وفادار پیش خواهیم رفت و تحت فرمان و تبعیت از هدایت‌های او، رهسپار قله‌های افتخار خواهیم بود.

پایان جنگ با مقاومت و ایستادگی ملت شریف، به پیروزی جبهه حق خواهد انجامید.



ایران اسلامی در مارپیچ فریب آتش‌بس فرو نخواهد رفت و تا آخر خط در کنار ولایت، مجاهدت و فداکاری خواهد کرد.



از خداوند متعال مسئلت داریم ما را بر آنچه که مورد رضایش است، عالم و عامل بفرماید و نصرت خود را شامل حال ملت مجاهد ایران بگرداند.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم