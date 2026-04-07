حجت الاسلام یوسف جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات برنامههای چهلمین روز شهادت قائد شهید امت در استان بوشهر اظهار کرد: این برنامه ها همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر با حضور مردم ولایتمدار برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: برنامههای چهلمین روز شهادت قائد شهید امت در استان بوشهر چهارشنبه( ۱۹ فروردین ) بعد از نماز مغرب و عشا (ساعت ۱۹) با برگزاری مراسم سوگواری، سینهزنی، عزاداری، مداحی، ذکر مصیبت و تلاوت قرآن در مساجد سراسر استان خواهد بود.
وی گفت: حرکت دستجات عزاداری در شهر بوشهر از نبش خیابان یادگار امام (ره) به سمت میدان امام خمینی (ره) و برگزاری سینهزنی سنتی ساعت ۲۰ روز چهارشنبه( ۱۹ فروردین ) برگزار می شود.
وی یادآور شد: ساعت ۲۱ روز چهارشنبه( ۱۹ فروردین ) قرائت دعای سلامتی امام زمان (عج) با صدای رهبر شهید در تجمعات شبانه سراسر استان پخش خواهد شد.
وی بیان کرد: در روز پنجشنبه (۲۰ فروردین) در ساعت ۹:۳۰ صبح مراسم محوری بزرگداشت چهلمین روز شهادت حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی حسینی خامنهای در گلزار شهدای سراسر استان برگزار می شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر یادآور شد: جمعه( ۲۱ فروردین ) از ساعت ۱۰ صبح (پیش از نماز جمعه): مراسم گرامیداشت اربعین رهبر شهید در مصلی های سراسر استان با برنامههایی شامل محفل انس و ختم قرآن کریم، تلاوت جمعی سوره فتح، قرائت دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و مرثیهسرایی برنامه ریزی شد که برگزار می شود.
وی به سایر برنامههای این مناسبت اشاره کرد و گفت: از ۱۹ تا ۲۱ فروردین برگزاری مراسم روضههای خانگی توسط مردم در منازل، ختم میلیونی سوره فتح به نیت پیروزی ملت ایران و جبهه مقاومت از دیگر برنامه ها خواهد بود.
