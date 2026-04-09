درخشش موفقیت ایران در عرصه میدان مبارزه با دشمن؛ دفاع مقدس ادامه دارد

غلامحسین نوفرستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مردم و نیروهای مسلح ما در ۴۰ روز گذشته امتحان بسیار خوبی پس دادند و با وحدت و انسجام تصویر بسیار زیبایی از ایران مقتدر را به جهانیان نشان دادند.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیانکرد: دشمنی که قصد داشت سه روز انقلاب اسلامی را نابود کند و حرف از تسلیم ما میزد امروز قبول کرده که بر اساس شروطی که ما تعیین کرده ایم پای میز مذاکره برای خاتمه جنگ بنشیند.
نوفرستی ادامه داد: ایران از حدود ۲۰ روز پیش برای خاتمه جنگ شروطی از جمله تأکید بر عدم تکرار تجاوز دشمن و امثالهم را مطرح و بارها طرح های پیشنهادی دشمن را رد کرده است تا جایی که دشمن آمریکایی مجبور به این شد که مبنای گفت و گو را شروط ما قرار دهد.
وی افزود: این موضوع نه تنها در نگاه ما بلکه از منظر بسیاری از کارشناسان غربی و حتی آمریکایی یک موفقیت و پپروزی برای ما محسوب می شود.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: البته ما این آتش بس موقت دو هفته را خاتمه جنگ نمی دانیم بلکه اگر بتوان از آن به عنوان مقدمه ای برای خاتمه جنگ با حفظ عزت و شروط ایران استفاده کرد، به نقطه مطلوب رسیده ایم.
نوفرستی اظهار کرد: البته باید به این نکته اشاره کنیم که نیروهای مسلح ما تأکید کرده اند که دست ما بر روی ماشه است و اگر از دشمن خطایی سر بزند ما دفاع خود و مقابله با دشمن متخاصم را ادامه خواهیم داد.
وی بیان کرد: در نهایت نیز در این موضوع تابع رهبری هستیم و هر چه ایشان تصمیم بگیرند ما نیز تبعیت می کینم.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در دوران دفاع مقدس وقتی امام آتش بس را پذیرفت رزمندگان در جبهه ها نیز که خالصانه پای دفاع از کشور بودند بر اساس ولایت مداری این موضوع را پذیرفتند.
نظر شما