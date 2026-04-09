درخشش موفقیت ایران در عرصه میدان مبارزه با دشمن؛ دفاع مقدس ادامه دارد

غلامحسین نوفرستی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مردم و نیروهای مسلح ما در ۴۰ روز گذشته امتحان بسیار خوبی پس دادند و با وحدت و انسجام تصویر بسیار زیبایی از ایران مقتدر را به جهانیان نشان دادند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان‌کرد: دشمنی که قصد داشت سه روز انقلاب اسلامی را نابود کند و حرف از تسلیم ما می‌زد امروز قبول کرده که بر اساس شروطی که ما تعیین کرده ایم پای میز مذاکره برای خاتمه جنگ بنشیند.

نوفرستی ادامه داد: ایران از حدود ۲۰ روز پیش برای خاتمه جنگ شروطی از جمله تأکید بر عدم تکرار تجاوز دشمن و امثالهم را مطرح و بارها طرح های پیشنهادی دشمن را رد کرده است تا جایی که دشمن آمریکایی مجبور به این شد که مبنای گفت و گو را شروط ما قرار دهد.

وی افزود: این موضوع نه تنها در نگاه ما بلکه از منظر بسیاری از کارشناسان غربی و حتی آمریکایی یک موفقیت و پپروزی برای ما محسوب می شود.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: البته ما این آتش بس موقت دو هفته را خاتمه جنگ نمی دانیم بلکه اگر بتوان از آن به عنوان مقدمه ای برای خاتمه جنگ با حفظ عزت و شروط ایران استفاده کرد، به نقطه مطلوب رسیده ایم.

نوفرستی اظهار کرد: البته باید به این نکته اشاره کنیم که نیروهای مسلح ما تأکید کرده اند که دست ما بر روی ماشه است و اگر از دشمن خطایی سر بزند ما دفاع خود و مقابله با دشمن متخاصم را ادامه خواهیم داد.

وی بیان کرد: در نهایت نیز در این موضوع تابع رهبری هستیم و هر چه ایشان تصمیم بگیرند ما نیز تبعیت می کینم.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در دوران دفاع مقدس وقتی امام آتش بس را پذیرفت رزمندگان در جبهه ها نیز که خالصانه پای دفاع از کشور بودند بر اساس ولایت مداری این موضوع را پذیرفتند.