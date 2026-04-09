آخرین قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت ارزهای مختلف در بازار رسمی پس از اعلام آتش بس در جنگ اخیر اعلام شده است؛ قیمت‌ها روز گذشته با کاهش و امروز با افزایش مواجه شدند.

بر این اساس جزئیات نرخ ارزهای مختلف در بازار رسمی -مرکز مبادله ارز و طلا- به شرح زیر است.

- حواله دلار آمریکا: فروش حدود ۱۴۰ هزار تومان و قیمت خرید حدود ۱۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان (نسبت به روز قبل حدود ۸۰۰ تومان افزایش)

- حواله یورو: فروش حدود ۱۶۳ هزار و ۷۳۰ تومان و قیمت خرید حدود ۱۶۲ هزار و ۲۶۰ تومان (نسبت به روز قبل حدود ۲۵۰۰ تومان افزایش)

- حواله درهم امارات: فروش حدود ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت خرید حدود ۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان (نسبت به روز قبل حدود ۳۰۰ تومان افزایش)