۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

آخرین قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

قیمت ارزهای مختلف در بازار رسمی اعلام شد که طبق آن حواله دلار آمریکا برای فروش حدود ۱۴۰ هزار تومان و قیمت خرید حدود ۱۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان (نسبت به روز قبل حدود ۸۰۰ تومان افزایش) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت ارزهای مختلف در بازار رسمی پس از اعلام آتش بس در جنگ اخیر اعلام شده است؛ قیمت‌ها روز گذشته با کاهش و امروز با افزایش مواجه شدند.

بر این اساس جزئیات نرخ ارزهای مختلف در بازار رسمی -مرکز مبادله ارز و طلا- به شرح زیر است.

- حواله دلار آمریکا: فروش حدود ۱۴۰ هزار تومان و قیمت خرید حدود ۱۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان (نسبت به روز قبل حدود ۸۰۰ تومان افزایش)

- حواله یورو: فروش حدود ۱۶۳ هزار و ۷۳۰ تومان و قیمت خرید حدود ۱۶۲ هزار و ۲۶۰ تومان (نسبت به روز قبل حدود ۲۵۰۰ تومان افزایش)

- حواله درهم امارات: فروش حدود ۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان و قیمت خرید حدود ۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان (نسبت به روز قبل حدود ۳۰۰ تومان افزایش)

سمیه رسولی

