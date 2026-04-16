گزارش امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین از بازار فلزات گرانبها

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، هر انس طلا با ۰.۸۲ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با قیمت ۴,۸۳۳.۷۹ دلار داد و ستد شد که این میزان گویای افزایش آن به مقدار ۳۹.۵ دلار است.

همچنین تغییرات هفتگی نشان می‌دهد، هر انس طلا ۱.۸۷ درصد افزایش قیمت را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است در حالی که در یک ماه گذشته، با ۳.۳۹ درصد کاهش مواجه شده است.

در ادامه، با نگاهی به ۳ ماه اخیر در می یابیم، هر انس طلا با ۳.۴۸ درصد افزایش قیمت مواجه شده که این میزان بیانگر افزایش آن به مبلغ ۱۶۲.۷۶۹۹۸ دلار است.

علاوه بر این، در ۶ ماه اخیر، قیمت هر انس طلا به میزان ۱۳.۷۳ درصد افزایش یافته، در حالی که در یک سال گذشته، هر انس طلا با ۴۵.۲۶ درصد افزایش قیمت روبرو شده است که این میزان نشان دهنده افزایش آن به مبلغ ۱,۵۰۶.۲۴۹۹۶۱ دلار است.

گفتنی است، در معاملات روز جاری، هر انس نقره نیز با ۱.۹۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۸۰.۶۹۸۵ دلار معامله شد. این تغییر نشان‌دهنده‌ افزایش آن به مقدار ۱.۵۳۲ دلار در مقایسه با روز قبل است. در معاملات امروز، بالاترین قیمت انس نقره به ۸۰.۷۶۹۵ دلار و کمترین قیمت آن به ۷۸.۹۰۲ دلار رسید.

همچنین در یک ماه اخیر، قیمت انس نقره با ۱.۹۳ درصد افزایش همراه بوده است. در حالی که در ۳ ماه اخیر ۱۴.۷۸ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است.

در نهایت، در طول یک سال گذشته، قیمت هر انس نقره ۱۴۷.۶۱ درصد افزایش یافته است که این میزان معادل افزایش قیمت به مبلغ ۴۸.۱۰۸۵ دلار است.

در ادامه نرخ امروز فلزات گرانبها در بازارهای جهانی قابل مشاهده است.



قیمت انس پلاتین

قیمت لحظه ای: ۲,۱۵۷.۳۵ دلار

بیشترین: ۲,۱۶۱.۸۵ دلار

کمترین: ۲,۱۲۰.۹ دلار

تغییر روزانه: ۱۱.۹۵ دلار

تغییر هفتگی: ۵.۱۲ درصد افزایش

تغییر ماهانه: ۱.۶۵ درصد افزایش

تغییر ۳ ماهه: ۹.۱۱ درصد کاهش

تغییر ۶ ماهه: ۳۳.۲۱ درصد افزایش

تغییر یک ساله : ۱۲۱.۶۹ درصد افزایش



قیمت انس پالادیوم