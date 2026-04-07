دلار رسمی به مرز ۱۳۹ هزار تومان رسید+ جدول نرخ سایر ارزها

به گزارش خبرنگار مهر در معاملات امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در مرکز مبادله ایران، نرخ ارزها در مقایسه با روز گذشته با افزایش همراه شد و اغلب ارزهای اصلی در بازار رسمی ارز روندی صعودی را ثبت کردند.

بر اساس داده‌های منتشرشده در تابلوی معاملات مرکز مبادله ایران، قیمت دلار در مرکز مبادله امروز با نرخ خرید ۱۳۷ هزار و ۶۸۷ تومان و نرخ فروش ۱۳۸ هزار و ۹۳۸ تومان اعلام شد. این در حالی است که دلار در معاملات روز گذشته (۱۷ فروردین) با نرخ خرید ۱۳۷ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ فروش ۱۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان ثبت شده بود؛ بنابراین دلار در معاملات امروز مرکز مبادله حدود ۴۸۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

یورو نیز در معاملات امروز مرکز مبادله ایران روندی افزایشی داشت و با نرخ خرید ۱۵۸ هزار و ۹۵۱ تومان و نرخ فروش ۱۶۰ هزار و ۳۹۴ تومان در تابلوی معاملات ثبت شد. این ارز نسبت به روز گذشته که با نرخ فروش ۱۵۹ هزار و ۵۹۸ تومان معامله می‌شد، حدود ۸۰۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد.

در معاملات امروز درهم امارات نیز با رشد قیمت همراه شد و با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۴۹۱ تومان و نرخ فروش ۳۷ هزار و ۸۳۲ تومان معامله شد. نرخ فروش درهم در معاملات روز گذشته ۳۷ هزار و ۷۰۱ تومان بود که نشان می‌دهد این ارز امروز حدود ۱۳۰ تومان افزایش قیمت داشته است.

در میان سایر ارزهای معامله‌شده در مرکز مبادله ایران، یوان چین با نرخ خرید ۲۰ هزار و ۶ تومان و نرخ فروش ۲۰ هزار و ۱۸۸ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته حدود ۷۰ تومان افزایش داشته است. روپیه هند نیز با نرخ خرید ۱٬۴۸۱ تومان و نرخ فروش ۱٬۴۹۵ تومان قیمت‌گذاری شد که در مقایسه با روز قبل حدود ۳ تومان افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین قیمت ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۶ هزار و ۲۰۳ تومان و نرخ فروش ۸۶ هزار و ۹۸۶ تومان اعلام شد که نسبت به معاملات روز گذشته حدود ۲۲۰ تومان افزایش داشته است.

در بخش دیگری از معاملات ارزی امروز، هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۱ هزار و ۳۱۳ تومان و نرخ فروش ۹۲ هزار و ۱۴۳ تومان معامله شد که نسبت به روز قبل حدود ۵۰۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد. روبل روسیه نیز با نرخ خرید ۱٬۷۲۷ تومان و نرخ فروش ۱٬۷۴۳ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت که در مقایسه با روز گذشته حدود ۲۰ تومان رشد داشته است.

بررسی نرخ ارز در مرکز مبادله ایران در معاملات امروز نشان می‌دهد قیمت دلار، یورو و درهم نسبت به روز گذشته با افزایش همراه بوده و بازار رسمی ارز همچنان روند افزایش تدریجی قیمت‌ها را تجربه می‌کند.