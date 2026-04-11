قیمت دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ رسمی انواع ارز در مرکز مبادله ایران امروز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شد؛ قیمت رسمی دلار حواله‌ای در معاملات امروز بازار ارز تجاری پس از یک ماه مجددا وارد کانال ۱۴۰ هزار تومان شد و در مقایسه با آخرین معاملات هفته گذشته افزایش محسوسی را ثبت کرد. همزمان بیشتر ارزهای مهم نیز در بازار رسمی ارز با رشد قیمت همراه شدند.

بر اساس داده‌های منتشرشده، قیمت دلار در مرکز مبادله ایران امروز با نرخ خرید ۱۳۸ هزار و ۸۳۲ تومان و نرخ فروش ۱۴۰ هزار و ۹۲ تومان اعلام شد. این در حالی است که دلار در معاملات روز چهارشنبه با نرخ فروش ۱۳۹ هزار و ۳۲۸ تومان معامله شده بود؛ بنابراین قیمت دلار در معاملات امروز حدود ۷۵۰ تومان افزایش داشته و وارد کانال ۱۴۰ هزار تومان شده است.

یورو نیز در معاملات امروز مرکز مبادله ایران با افزایش قیمت همراه شد و با نرخ خرید ۱۶۲ هزار و ۷۵۱ تومان و نرخ فروش ۱۶۴ هزار و ۲۳۰ تومان در تابلوی معاملات ثبت شد. این ارز در مقایسه با روز چهارشنبه که با نرخ فروش حدود ۱۶۱ هزار و ۲۴۰ تومان معامله می‌شد، نزدیک به ۳ هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.

در معاملات امروز درهم امارات نیز روندی افزایشی داشت و با نرخ خرید ۳۷ هزار و ۸۰۳ تومان و نرخ فروش ۳۸ هزار و ۱۴۶ تومان معامله شد. نرخ فروش درهم در معاملات روز چهارشنبه ۳۷ هزار و ۹۳۸ تومان بود که نشان می‌دهد این ارز حدود ۲۰۰ تومان افزایش داشته است.

در میان سایر ارزهای معامله‌شده در مرکز مبادله ایران، یوان چین با نرخ خرید ۲۰ هزار و ۳۳۱ تومان و نرخ فروش ۲۰ هزار و ۵۱۵ تومان معامله شد که نسبت به معاملات قبلی حدود ۲۰۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد. روپیه هند نیز با نرخ خرید ۱٬۴۹۲ تومان و نرخ فروش ۱٬۵۰۶ تومان قیمت‌گذاری شد که در مقایسه با روز قبل حدود ۵ تومان رشد داشته است.

همچنین قیمت ۱۰۰ ین ژاپن در معاملات امروز با نرخ خرید ۸۷ هزار و ۱۸۷ تومان و نرخ فروش ۸۷ هزار و ۹۷۹ تومان اعلام شد که نسبت به معاملات روز چهارشنبه حدود ۸۰۰ تومان افزایش داشته است.

در بخش دیگری از معاملات ارزی امروز، هزار وون کره جنوبی با نرخ خرید ۹۳ هزار و ۵۶۰ تومان و نرخ فروش ۹۴ هزار و ۴۰۹ تومان معامله شد که نسبت به روز قبل بیش از هزار و ۷۰۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد. روبل روسیه نیز با نرخ خرید ۱٬۸۰۰ تومان و نرخ فروش ۱٬۸۱۷ تومان در تابلوی معاملات قرار گرفت که در مقایسه با روز گذشته حدود ۴۰ تومان رشد داشته است.

بررسی نرخ ارز در مرکز مبادله ایران در معاملات امروز نشان می‌دهد قیمت بیشتر ارزهای مهم از جمله دلار، یورو و درهم نسبت به معاملات قبلی با افزایش همراه بوده و بازار رسمی ارز همچنان روند افزایشی ملایمی را تجربه می‌کند.

در عین حال بررسی تغییرات روزانه قیمت دلار در یک ماه گذشته نشان می‌دهد این ارز در مرکز مبادله ایران با نوساناتی محدود اما عمدتاً در مسیر افزایشی حرکت کرده و در روزهای اخیر وارد محدوده ۱۴۰ هزار تومان شده است.

همچنین در جدول زیر، نرخ سایر ارزهای معامله‌شده در مرکز مبادله ایران بر حسب ریال ارائه شده است.

در مجموع، پس از یک ثبات حدود ۲ هفته‌ای در انتهای سال گذشته و ابتدای سال جاری، افزایش حدود ۲۶۰۰ تومانی قیمت دلار در بازار ارز تجاری از ابتدای هفته گذشته تاکنون بیش از هر چیز به بازگشت تقاضا به بازار پس از تعطیلات نسبت داده می‌شود.