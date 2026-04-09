دیدار فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل با غریب آبادی

به گزارش خبرگزاری مهر، ژان آرنو، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه امروز پنجشنبه با کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه دیدار کرد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را نقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دانست و از عدم اقدام سازمان ملل در محکومیت این تجاوز و عدم تلاش در جهت توقف آن و پاسخگو نمودن متجاوزان انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ به ده‌ها هزار هدف غیرنظامی حمله کرده و هزاران انسان بی‌گناه را شهید و مجروح کردند. حمله و تخریب منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، اماکن تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌ها مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب می‌شوند. متاسفانه، این جنایتکاران به جنایات خود، شامل کشتار کودکان، افتخار کرده و از آن حمایت می کنند که اوج وحشیگری و غیرانسانی بودن است.

معاون وزیر امور خارجه با انتقاد از این که کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با اجازه به آمریکا در استفاده از قلمرو خود شامل پایگاه‌های نظامی مستقر در این کشورها عملا در این تجاوز سهیم هستند و مسئولیت بین‌المللی دارند، اقدامات ایران را دفاعی و نه علیه این کشورها خواند و گفت: مشخص شد حضور خارجی عامل بی‌ثباتی و تهدیدی برای امنیت منطقه و کشورهای آن است.

غریب آبادی همچنین با اشاره به شکست دشمنان ایران و مقاومت و ایستادگی و توفیقات چشمگیر ایران و ایرانیان در این جنگ تحمیلی، افزود: ایران با هرگونه حل و فصل مقطعی این وضعیت، به‌گونه‌ای که چرخه مذاکره، جنگ و آتش‌بس را تکرار کند، کاملا مخالف است و فقط گزینه خاتمه پایدار جنگ و پاسخگو نمودن متجاوزان و جبران خسارات است که می‌تواند بررسی شود.

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار اظهار داشت: هدف نهایی سازمان ملل در حال حاضر دستیابی به یک توافق و حل و فصل پایدار وضعیت است که تمامی جنبه‌های بحران را در برگیرد.

ژان آرنو وظیفه خود به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل را رسیدگی به ریشه‌های بحران دانست که منجر به بروز این شرایط شده‌اند.