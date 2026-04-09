۲۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۵۳

مهرداد بذرپاش: دفاع مقدس ۴۰ روزه ملت ایران جهانی شد

مهرداد بذرپاش در جمع مردم ستارخان تهران گفت: دفاع مقدس ۴۰ روزه ملت ایران جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در جمع مردم ستارخان تهران گفت: دفاع مقدس ۴۰ روزه ملت ایران جهانی شد و دشمن در انزوای بی سابقه قراردارد.

وی افزود: دست در ماشه، بروزرسانی بانک اهداف، سازماندهی نیروهای میلیونی جان فدا، تجهیز جدید، حضوردرخیابان‌ها همانطور که رهبرمان می فرمایند، کارهای این روزهای ماست.

بذرپاش اشاره داشت: اتحاد ملت در شکستن صف دشمن زبون را ذره ای نباید خدشه دار کرد. از تغییر رژیم رسیدند به تغییر رژیم تنگه هرمز، این یعنی پیروزی یک ملت.
‌وی اشاره داشت: امروز درچهلم سوگ امام ‌شهیدمان هستیم که اینگونه ما را هدایت کرد. راسخ، پیروز، مقتدر، باعزت، ظلم ستیز.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها