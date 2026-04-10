حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار پیام مهم رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله) همزمان با ۱۷ میلیونی شدن پویش «جان‌فدا، برای ایران»، با اشاره به اهمیت مشارکت عمومی، از همه فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و نیز عموم مردم برای پیوستن به این حرکت دعوت کرد.

وی با نقل بخش‌هایی از پیام رهبری، مبنی بر اینکه، مسلماً فریادهای شما در میادین، در نتیجه مذاکرات مؤثر است؛ همچنان‌ که عدد شگفت‌انگیز و رو به افزایش میلیونی پویش جانفدا برای ایران، از عناصر تأثیرگذار در این عرصه است، گفت: همه با تلاش باید به پویش «جان‌فدا، برای ایران» بپیوندند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان خاطرنشان کرد: از همه فعالان رسانه‌ای درخواست دارم به منظور اطلاع‌رسانی گسترده برای شرکت در پویش «جان‌فدا» و همچنین انتشار حداکثری آن در همه گروه‌ها و کانال‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.