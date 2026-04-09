به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عرفانپور عصر پنجشنبه همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی و در حاشیه مراسم عهد هنرمندان قم با سیدالشهدای انقلاب و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: هنر در همه ادوار، رساترین ابزار برای تبیین حقیقت و انتقال مفاهیم عمیق انسانی و الهی بوده و در منظومه فکری انقلاب اسلامی نیز این جایگاه از اهمیتی مضاعف برخوردار است.
وی گفت: نقش هنر و شعر در پاسداری از آرمانهای اسلام، انقلاب و حماسههای دفاع مقدس، نقشی انکارناپذیر و بنیادین است و هر جا که مفاهیم بلند اعتقادی، حماسی و ارزشی نیازمند انتقالی مؤثر بوده، هنر توانسته است این رسالت را به بهترین شکل به انجام برساند.
این شاعر آیینی افزود: همانگونه که در بیانات رهبر شهید انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته، هنر شیواترین، نافذترین و گیراترین زبان برای انتقال مفاهیم متعالی و مقدس به افکار عمومی است و به همین دلیل، ظرفیت آن در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: شاعر به اقتضای ذات و سرشت هنری خود، همواره با الهامات آسمانی و دریافتهای لطیف معنوی در ارتباط است و هرگاه این استعداد در مسیر حق، حقیقت و آرمانهای الهی قرار گیرد، جوشش خلاقیت در او به خلق آثاری ارزشمند، اثرگذار و ماندگار منتهی خواهد شد.
عرفانپور تصریح کرد: آثار هنری و دستاوردهای اصحاب قلم، هنگامی که با خون پاک شهیدان گره میخورد، از مرز زمان عبور میکند و همانگونه که شهید زنده و جاودانه است، آن اثر نیز رنگ بقا، اثرگذاری و ماندگاری به خود میگیرد.
وی افزود: پیوند هنر با فرهنگ شهادت، ظرفیتی عظیم برای تداوم پیام حق و زنده نگه داشتن آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است و این سرمایه معنوی میتواند نسلهای آینده را نیز با حقیقت این مسیر آشنا سازد.
این شاعر آیینی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: همه تلاش و همت اصحاب فرهنگ، هنر و ادب باید بر این مدار استوار باشد که پرچم حق با صلابت و شکوهی بیش از گذشته برافراشته بماند و جبهه باطل هرچه سریعتر به زوال و نابودی نزدیک شود.
قم- فعال عرصه هنر انقلاب اسلامی هنر را نافذترین و اثرگذارترین زبان برای انتقال مفاهیم متعالی دانست و گفت آثاری که با خون شهدا پیوند میخورند، به ماندگاری و جاودانگی میرسند.
نظر شما