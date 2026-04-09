  1. استانها
  2. قم
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۳

هنر ماندگارترین روایت‌گر آرمان شهیدان و زبان رسای انتقال مفاهیم متعالی

قم- فعال عرصه هنر انقلاب اسلامی هنر را نافذترین و اثرگذارترین زبان برای انتقال مفاهیم متعالی دانست و گفت آثاری که با خون شهدا پیوند می‌خورند، به ماندگاری و جاودانگی می‌رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عرفان‌پور عصر پنجشنبه همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی و در حاشیه مراسم عهد هنرمندان قم با سیدالشهدای انقلاب و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: هنر در همه ادوار، رساترین ابزار برای تبیین حقیقت و انتقال مفاهیم عمیق انسانی و الهی بوده و در منظومه فکری انقلاب اسلامی نیز این جایگاه از اهمیتی مضاعف برخوردار است.

وی گفت: نقش هنر و شعر در پاسداری از آرمان‌های اسلام، انقلاب و حماسه‌های دفاع مقدس، نقشی انکارناپذیر و بنیادین است و هر جا که مفاهیم بلند اعتقادی، حماسی و ارزشی نیازمند انتقالی مؤثر بوده، هنر توانسته است این رسالت را به بهترین شکل به انجام برساند.

این شاعر آیینی افزود: همان‌گونه که در بیانات رهبر شهید انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته، هنر شیواترین، نافذترین و گیراترین زبان برای انتقال مفاهیم متعالی و مقدس به افکار عمومی است و به همین دلیل، ظرفیت آن در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: شاعر به اقتضای ذات و سرشت هنری خود، همواره با الهامات آسمانی و دریافت‌های لطیف معنوی در ارتباط است و هرگاه این استعداد در مسیر حق، حقیقت و آرمان‌های الهی قرار گیرد، جوشش خلاقیت در او به خلق آثاری ارزشمند، اثرگذار و ماندگار منتهی خواهد شد.

عرفان‌پور تصریح کرد: آثار هنری و دستاوردهای اصحاب قلم، هنگامی که با خون پاک شهیدان گره می‌خورد، از مرز زمان عبور می‌کند و همان‌گونه که شهید زنده و جاودانه است، آن اثر نیز رنگ بقا، اثرگذاری و ماندگاری به خود می‌گیرد.

وی افزود: پیوند هنر با فرهنگ شهادت، ظرفیتی عظیم برای تداوم پیام حق و زنده نگه داشتن آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است و این سرمایه معنوی می‌تواند نسل‌های آینده را نیز با حقیقت این مسیر آشنا سازد.

این شاعر آیینی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: همه تلاش و همت اصحاب فرهنگ، هنر و ادب باید بر این مدار استوار باشد که پرچم حق با صلابت و شکوهی بیش از گذشته برافراشته بماند و جبهه باطل هرچه سریع‌تر به زوال و نابودی نزدیک شود.

کد مطلب 6796774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها