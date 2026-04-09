سرهنگ نیازمند: شیطنت وطن‌ فروشان مردم را دچار تردید نکند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی نیازمند شامگاه پنجشنبه در چهلمین شب تجمع مردم لنگرود و اربعین شهادت امام امت اظهار کرد: شبکه‌های معاند و وطن‌فروشان به دنبال فریب مردم و ایجاد تردید و شکاف در توده مردم هستند.

وی با بیان اینکه امروز ما در خصوص اهداف خود به پیروزی‌هایی رسیده‌ایم اما دشمن به هیچکدام از اهدافش در این جنگ نرسیده است، افزود: ملت و مسئولان با هدایت مقام معظم رهبری واقف هستند که دشمن اصلاً قابل اعتماد نیست و شیطان مطلق است.

مسئول بسیج دانش آموزی استان گیلان با اشاره به موضوع مذاکره و آتش‌بس تصریح کرد: در شرایط کنونی نکته قابل توجه این است که همه باید به مسئولان در این مسیر اعتماد کنیم.

نیازمند با تأکید بر وقایع چند روز اخیر در لبنان، بیان کرد: آنچه در لبنان اتفاق افتاد قابل پیش‌بینی بود و روشن است که تلاش و هدف رژیم صهیونیستی در جهت از بین بردن کل جهان اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: ملت و مسئولان خوی جنایتکار رژیم صهیونیستی را به خاطر دارند و در راه انتقام خون مردم، سرداران و امام عزیز که شهید شدند ایستاده‌اند و هرگز از آن کوتاه نمی‌آیند.

مسئول بسیج دانش آموزی استان گیلان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید، عنوان کرد: همانطور که رهبر فرمودند مردم نباید به هیچ وجه خیابان و میدان را خالی کنند و به شبکه‌های معاند که هدفشان اختلاف‌افکنی است، میدان دهند.

نیازمند در پایان با تأکید بر حفظ اتحاد، اذعان کرد: ایستادگی در راه اصول انقلاب وظیفه ماست و در این راه نباید اجازه دهیم عده‌ای وطن‌فروش، با شیطنت ما را دچار تردید کنند.