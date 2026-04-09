  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۳۵

آتش‌بس موقت یا اسم رمز ترور مقامات کشور!

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اظهارات متناقض مقامات آمریکایی و صهیونیستی، نسبت به اهداف پشت‌پرده آتش‌بس موقت و نشست اسلام‌آباد هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده با اشاره به مواضع متناقض اخیر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی، نشست اسلام‌آباد و موضوع آتش‌بس موقت را در تعارض با واقعیات میدانی ارزیابی کرد و نسبت به تکرار تجربیات گذشته و پیامدهای احتمالی آن هشدار داد.

وی اظهار کرد: اعلام پذیرش شروط ده‌گانه ایران به‌عنوان مبنای مذاکرات، با اظهارات و اقدامات بعدی طرف مقابل در تناقض آشکار است؛ موضوعی که بار دیگر نشان می‌دهد نشست اسلام‌آباد می‌تواند پوششی برای غافلگیری بعدی باشد.

رئیس‌زاده افزود: پس از اعلام اولیه ترامپ، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که شروط ده‌گانه ایران کنار گذاشته شده است. همچنین معاون ترامپ اعلام کرد آتش‌بس در لبنان جزو مذاکرات نیست و در ادامه نیز نتانیاهو پس از تهاجم شدید به لبنان، مدعی شد که همچنان اهدافی در ایران وجود دارد که باید دنبال شود.

وی با اشاره به شباهت فضای کنونی با برخی مقاطع گذشته تصریح کرد: شرایط فعلی بسیار شبیه فضای مذاکرات مسقط و ژنو پیش از آغاز جنگ رمضان است؛ فضایی که به‌روشنی نشان می‌دهد طرف مقابل در مذاکرات جدی نیست.

رئیس‌زاده ادامه داد: در روزهای آتش‌بس، به دلیل ارتباط‌گیری‌های اجتناب‌ناپذیر با رهبر معظم انقلاب و مقامات ارشد کشور برای تصمیم‌گیری درباره مذاکرات یا ارائه گزارش نشست اسلام‌آباد، این نگرانی وجود دارد که دشمن از این فرایندها برای رصد و شناسایی مقامات و اجرای اهداف خود سوءاستفاده کند.

وی تأکید کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که تکرار فرایندهای مشابه، می‌تواند به نتایج مشابه منجر شود و از همین رو، هوشیاری، دقت و توجه جدی به ابعاد مختلف این تحولات ضروری است.

رئیس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: صحنه آن‌قدر روشن و شفاف است که بعید به نظر می‌رسد این نشانه‌ها نادیده گرفته شود، اما بی‌تردید فرایندهای مشابه، نتایج مشابهی نیز به‌دنبال خواهند داشت.

کد مطلب 6796829
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      18 4
      پاسخ
      احسنت. کشتن ترامپ قاتل و نتانی یابوی قاتل به هر طریق ممکن به منظور انتقام خون شهدای ما و اصلاح محاسبات دشمن ضرورت دارد.
    • علی IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      14 4
      پاسخ
      من از همه خواهش میکنم اگر دستشان به مسئولین مربوطه میرسد به آنها بگویند هرگونه توافق کتبی حتما و حتما به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد . فقط در این صورت است که خطاهای احتمالی مفهوم کلمات کاملا از بین میرود و مسئولین امضاکننده وابسته به انتقال مفهوم از طرف یک مترجم (حتی اگر از بین خودشان باشد) نخواهند بود. اجازه ندهید مشکل متن برجام مجددا تکرار شود.
    • علوی IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      14 4
      پاسخ
      احسنت بر این تیزبینی که با تجربیات اخیر همخوانی دارد لطفا مسئولان عزیز کشور این هشدار را جدی بگیرند
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      5 4
      پاسخ
      چرا ما شخصیت‌هاشان را ترور نمی‌کنیم؟ همان کار را با خودشان کنید... ناامنی، ناآرامی، ترور، بمب‌گذاری و... درست بمانند آن‌چه به شما تجاوز شده است، وگرنه متوقف نمی‌شود
    • ق ر IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      4 4
      پاسخ
      آتش بس یعنی در این 15 روزه تجهیزات به طرف پايگاه‌هاي آمریکا و اسرائیل فرستاده شود و تمرکز بیشتر بر اهدافی که دارند
    • IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 4
      پاسخ
      در مذاکرات نمیشه به این افراد اعتماد کرد ممکنه غافلگیر کنند ویا کارهای دیگه کنند که خوبه مقامات هم مراقب خودشان باشندوکشور هم مراقب مقامات وغیره باشه ،و تحرکات دشمن هم زیر نظر داشته باشته باشند مزدوران داخلی هم از همین الان دستگیر کنند
    • IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      5 4
      پاسخ
      احسنت، کاملا درسته
    • علی IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      4 4
      پاسخ
      باسلام..احسنت دقیقا این حرف درست منطبق باحال و روزورفتاروکردارشیطان لعین هست...فریب..نیرنگ...دروغ...شارلاتانیسم...خدعه...ریا...خلف وعده...عدم وفای به عهدوپیمان...ترور...کشتار...وپلشتی وناجوانمردی محض.و..سفاک بودن...اینهاخصایص ذاتی بانداپستینی آمریکا ورزیم صهیونیستی است...مسولین بشدت مواظب ومراقب خدعه ها ونیرنگهای اینان باشند...یقینا قوم دجال صهیونیست خاطرات شیرین وجذابی ازعمروعاص دارند!!!!!
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      2 4
      پاسخ
      کاملا..این نظر صحیح است..اکثر دلسوزان نظرشان همین است که قصد اصلی دشمن ...ترور در حین تبادل نظر مسیولان است... و جایگزینی آنها توسط افراد مورد نظرشان همانطور که ترامپ در مورد انتخاب رهبر توسط خودش گفت..هوشیار باشیم
    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      6 2
      پاسخ
      تا وقتی موشکای ایران به کلاهک هسته ای مجهز نشن آمریکا و اسرائیل ترور تو ایرانو به عنوان یه هدف مهم و راهبردی ادامه میدن عین خیالشونم نیس
    • IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      درود بر شما . مسئولین عزیز امنیتی صد در صد مراقب مکر و حیله دشمن دروغگو و فرصت طلب از نظر غافلگیری برای ترور مسئولین ما باشند . مسئولین عزیز نظامی صد در صد هوشیار و آماده جهت دفاع و پاسخگویی به حملات غافلگیر کننده دشمنان حیله گر حرام زاده باشند .حتی یک در صد هم به این کله زرد روانی ، سادیسمی و کودک خوار اعتماد نداریم این شغال و اون نتانیابوی حرامی مثل شیطان نیستند بلکه خود شیطان هستند و فقط مرگ این دو میتواند جهان و بشریت را از شرارت و خوی منحوس آنها نجات دهد .
    • شیرها که پیر مشند🌹🌸غورباغه ها ابو عطا می خونند🌹 IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      1 2
      پاسخ
      با بکی از ما طرف شند با همه ما طرفند.🌹🌹🌹🌹🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌸🌸🇮🇷🇮🇷🇮🇷🌸🌸🕋🇮🇷🕋🇱🇧🇸🇩🕌🇮🇷🌸🌎🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Home Free Home تمام دنیا شد🌹🌹🌹🌹🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🎅🇸🇩🇸🇦🇸🇩🧑‍🎄🕌🇮🇷🇲🇽🇲🇾🇹🇷
    • fae IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      اصلا باید انجمن روانپزشکای ایران بیانیه ای چیزی بدن بگن این ترامپ مشکل روانی داره دوقطبی چیزی هست هر لحظه یه چیزی میگه ثبات نداره، در نتیجه صلاحیت نداره، مسولای ما هم بگن بخاطر همین تا عوض نشه آدم باثبات و مودب(با توجه به فحش‌ها و بی‌نزاکتی که داره) نزارین ما مذاکره نمیکنیم، در شان ما نیست، تمام، والاا به خدا😬 اصلا باورکردنی نیست رییس‌جمهور امریکا همچین آدم بی تربیت و بی‌اخلاقی باشه، لات و لمپنی که میخواد همه دنیا برده‌اش باشن، البته ذات امپریالیست همینه..خلاصه که بد وضعیتی گیر افتادیم...😔
    • احمد صداقتی IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 2
      پاسخ
      این‌که‌اسرائیل‌میتونه‌هر‌کسی‌از‌مقامات‌‌کشوری‌ولشکری‌‌راترور‌کنه‌وتاوان‌ندهد‌‌ودرشروط‌مذاکره‌نیست‌‌‌‌خیلی‌نگران‌کنندست‌‌این‌نشان‌میده‌که‌ما‌دشمن‌را‌پشیمان‌نکردیم‌
    • احسان IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      6 2
      پاسخ
      همه توجه کنند: برای انتقال مقامات کشور باید یک هواپیما از پاکستان حامل نخست وزیر پاکستان بعلاوه چند تا از وزرایشان بیایند تهران و مقامات ایران را ببرند و بیاورند. وگرنه هرگونه حرکت زمینی به سمت مرز و یا تردد هوایی فورا با ترور مقامات روبرو می شود.
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      5 0
      پاسخ
      آدم عاقل که دو بار از یه سوراخ گزیده نمیشه و اما ما این سومین بار هست که...
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      این احتمال هست که وسط مذاکرات ویا اتش بس حمله کنند مانند قبلا که حمله کردند وایران باید خیلی مراقب باشه واز طرف دیگه در مدت اتش بس می خوان جهت بازسازی نیرو وغیره استفاده کنندودوباره حمله کنندنیروهای نظامی ایران برای حمله دوباره امادگی داشته باشند وهیچ اعتمادی نیست مزدوران هم که اطلاعات می فرستند دستگیر کنند
    • آذردُخت IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      3 0
      پاسخ
      👍 مُذاکره کُلاً اشتباه است.‌ آمریکا و اسرائیل تَجدیدِ قُوا خواهند کرد و حَمَلاتِ شَدیدتَری را اِجرا خواهند کرد. زَحَماتِ اَرتشیانِ شَریفِ ایران و سِپاهیانِ شَریف و دِلاوَر هم‌ به هَدَر خواهد رفت.‌😔 خونِ شَهیدان هم پایمال خواهد شد.😔 لطفاً باز هم در تَله مُذاکره دروغین نَیُفتیم.‌ ما اگر ادامه دهیم، پیروز هستیم. اگر الآن تسلیم شَویم‌ شکست میخوریم. مُذاکره برایِ دشمنانِ ایران، فُرصَتِ تعمیر و بازسازی رادارها و نَصبِ تجهیزات است. جاوید باد ایران زمین.‌🇮🇷🇮🇷🇮🇷
    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      1 0
      پاسخ
      باید حتماترور نکردن شخصیت ها سران فرمانده ها و دانشمندان رو هم در شروط مذاکره بگذارید.مگه اسراییل خبیث لعنتی ندیدی همه ش کارش تروره
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بله حتما ارتباطات مقامات برای هماهنگی مذاکرات از طرف دشمن مورد رد یایی و شناسایی و سو استفاده برای ترور قرار می گیرد . بهوش باید بود .

    پربازدیدها

    پربحث‌ها