به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده با اشاره به مواضع متناقض اخیر مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی، نشست اسلام‌آباد و موضوع آتش‌بس موقت را در تعارض با واقعیات میدانی ارزیابی کرد و نسبت به تکرار تجربیات گذشته و پیامدهای احتمالی آن هشدار داد.

وی اظهار کرد: اعلام پذیرش شروط ده‌گانه ایران به‌عنوان مبنای مذاکرات، با اظهارات و اقدامات بعدی طرف مقابل در تناقض آشکار است؛ موضوعی که بار دیگر نشان می‌دهد نشست اسلام‌آباد می‌تواند پوششی برای غافلگیری بعدی باشد.

رئیس‌زاده افزود: پس از اعلام اولیه ترامپ، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که شروط ده‌گانه ایران کنار گذاشته شده است. همچنین معاون ترامپ اعلام کرد آتش‌بس در لبنان جزو مذاکرات نیست و در ادامه نیز نتانیاهو پس از تهاجم شدید به لبنان، مدعی شد که همچنان اهدافی در ایران وجود دارد که باید دنبال شود.

وی با اشاره به شباهت فضای کنونی با برخی مقاطع گذشته تصریح کرد: شرایط فعلی بسیار شبیه فضای مذاکرات مسقط و ژنو پیش از آغاز جنگ رمضان است؛ فضایی که به‌روشنی نشان می‌دهد طرف مقابل در مذاکرات جدی نیست.

رئیس‌زاده ادامه داد: در روزهای آتش‌بس، به دلیل ارتباط‌گیری‌های اجتناب‌ناپذیر با رهبر معظم انقلاب و مقامات ارشد کشور برای تصمیم‌گیری درباره مذاکرات یا ارائه گزارش نشست اسلام‌آباد، این نگرانی وجود دارد که دشمن از این فرایندها برای رصد و شناسایی مقامات و اجرای اهداف خود سوءاستفاده کند.

وی تأکید کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که تکرار فرایندهای مشابه، می‌تواند به نتایج مشابه منجر شود و از همین رو، هوشیاری، دقت و توجه جدی به ابعاد مختلف این تحولات ضروری است.

رئیس‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: صحنه آن‌قدر روشن و شفاف است که بعید به نظر می‌رسد این نشانه‌ها نادیده گرفته شود، اما بی‌تردید فرایندهای مشابه، نتایج مشابهی نیز به‌دنبال خواهند داشت.