ستاره اسپانیایی در خطر از دست دادن جام‌ جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فنرباغچه و بشیکتاش در دربی شهر استانبول به مصاف هم رفتند که در این بازی «مارکو آسنسیو» وینگر اسپانیایی فنرباغچه که تاکنون ۱۱ گل و ۱۳ پاس گل در فصل جاری به نام خود به ثبت رسانده است از ناحیه زانو به شدت مصدوم شد.

پزشکان هنوز مدت زمان دوری او از میادین را اعلام نکرده اند اما با توجه به کشیدگی رباط صلیبی این احتمال وجود دارد که او حداقل یک ماه خانه نشین شود.

با توجه به نزدیکی جام جهانی و فرصت کم باقی مانده ممکن است این مصدومیت باعث شود تا «لوئیز دلافوئنته» سرمربی اسپانیا قید حضور این بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۶ را بزند.

اسپانیا در جام جهانی با تیم های کیپ ورد، عربستان و اروگوئه هم گروه است.